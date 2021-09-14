復必泰疫苗「接種後5個徵兆」恐患心肌炎　隨時心臟衰竭痛到攞命

台灣「BioNTech COVID-19疫苗校園接種作業」即將於23號開打，當地家長擔心罕見副作用「心肌炎」。ACIP召集人李秉穎近日在台灣疫情記者會提醒，若學生出現5種症狀，就要注意是否為心肌炎，在施打後的4周內，都要觀察身體狀況並及早就醫。
mRNA疫苗包括輝瑞、莫德納，美國發現，接種後會有心肌炎、核心包膜炎，與心臟肌肉發炎等等，會有疼痛狀況，如果心肌發炎嚴重的話，恐引起心臟衰竭。
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李秉穎說，心肌炎是需要注意的嚴重不良反應，接種復必泰疫苗後的監測資料，主要發生在14天內，少數發生在2到4周之間，4周內都要注意相關症狀並及早就醫。但接種第一劑比較少有，第二劑發生率增加。
李秉穎指出，心肌炎發生比率，年輕男性比較多，尤其是30歲以下，而男性發生率高於女性甚多，大部分國家評估後，包括美國在內都認為雖然有心肌炎，但是整體臨床效益大於風險，要繼續接種，但28天內如果有心肌炎疑似症狀要立刻就醫。
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接種復必泰後，心肌炎發生有5項徵兆，包含胸痛、胸口壓迫感胸悶；心臟亂跳、心悸，心跳忽然跳很快、很大力；運動耐受不良，像是走幾步就很喘、沒力氣；呼吸急促；最後則是暈厥，心臟衰竭時，會影響供氧能力，呼吸急促會變得補償心臟衰竭的現象。
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