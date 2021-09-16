不是復必泰？台醫生稱第一劑最好打這款：保護力最好、效果最持久

台灣為了讓疫情快點趨緩，迅速增加疫苗覆蓋率為關鍵，目前第一劑的施打覆蓋率為近5成，不少人有疑慮到底打哪一支效果最好，台北市聯醫忠孝院區主治醫師陳昶宇指出，只要有人問「個人一律推薦AZ」，因為第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久存留，什麼時候打第二劑，或是混打都可以增強保護力。



陳昶宇12日在臉書發文指出，最近開始看到有越來越多人抱怨，莫德納隔了6-8週，或是AZ（編按：阿斯利康）隔了10-12週，還打不到第二劑，擔心會不會失去效果，他表示完全不用擔心，因為「目前相關研究資料顯示，第二劑間隔越久效果越好」。他拿出WHO官方資料，提及如果疫苗量不足的情況下，為了將第一劑的覆蓋率拉高，以現有的資料而言，莫德納第二劑拉長到12週是可接受的。

陳昶宇也說，如果有人問他第一劑要打哪支疫苗「個人幾乎一律推薦AZ」，原因是，目前研究AZ第一劑保護力最好，而且效果幾乎是永久保留，什麼時候打第二劑，或是混打其他廠牌疫苗，都可以加強保護力，甚至第二劑間隔時間拉越長越好，拉到45周效果還比12周好，產生18倍的抗體免疫反應。

至於BNT跟莫德納，第一劑的保護力可能沒那麼好，但基本的保護力還有，且打了第二劑保護力會大幅提高，目前相關研究顯示，拉長兩劑間隔到9-15週，可將保護效力拉到最高，有效降低輕症傳染、重症住院及死亡風險，目前加拿大將兩劑疫苗施打間隔，拉到最長16週。

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