連登仔見美女IG寫Cancer急問「可以點幫佢」　尷尬真相同生日有關

連登討論區有網民出Po，指發現有靚女在IG上註明自己是「Cancer」，因此十分擔心對方，問網民有沒有意見，「可以點幫佢？」。不過很快就有留言表示，美女IG上的「Cancer」其實是指出生日期有關的巨蟹座星座，與癌症完全無關。有人質疑樓主英文能力太差，亦有人認為他只是在搞爛Gag，自以為幽默風趣。



有連登仔在討論區上發文，指有靚女在IG上寫上Cancer，問可以如何幫助她。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

網民「薛丁格隻貓•」在連登討論區上以「喺IG見到有個靚女IG Profile寫住Cancer，好心痛」為題發文，內文就指她「年紀輕輕就……可以點幫到佢？」。有網民留言問「樓主你啲英文，DSE拎U？」，樓主就指「me goodest english in DSE wor」。

其實美女IG Profile內提到的Cancer相信並非指癌症，而是出生日期有關的巨蟹座星座，因為巨蟹座的英文是Cancer。不少網民都察覺到類似問題，認為樓主只是扮傻出Po，反問「樓主係咪覺得自己好幽默？」。

（連登討論區）

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改英文名從來都是1門學問，特別在職場上自我介紹，如何順口易記得來又表現出成熟的一面，並不容易。有打工仔分享指，近日返新工遇到1位同事，英文名竟然叫「Hi」，相熟的人跟他打招呼時都會叫「Hi Hi」，令樓主忍俊不禁。除了這個名字，網民亦曾盤點出20個令人不知所措的英文名。

