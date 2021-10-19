iPhone 13跌入洞拿不出？　網民獻奇招：入滿水　背後原來有古怪

不慎把手機掉在洞中，用手又拾不到怎麼辦？有網民近日於facebook發文表示，跌了一部iPhone 13 Pro Max在公園健身器材的洞中，他焦急地向其他網民求救如何拾起，有人認真建議用「長鐵尺加強力雙面膠紙」黏出來，有人則搞笑地說「倒啲水入去，滿咗就拎到」。不過，樓主貼出的照片其實是兩年前已在網上流傳的舊圖，因此相信照片中的手機並非上月才推出的iPhone 13 Pro Max。



近日網上流傳一張手機跌進公園健身器材的洞中的照片。（fb群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」圖片）

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有網民在facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」表示，「急問，唔小心跌咗部13 max，有冇人識點執？」，只見照片場景為一個公園，一部健身器材的柱子頂部洞口未有遮蓋，往裏一看，一部電話連同其他垃圾掉在洞底中。

其他網民都紛紛熱心留言救助樓主，有人建議「長鐵尺加強力雙面膠紙」、「牛皮膠紙，一支竹」、「衣架，屈成一個扁扁的鈎，留些少空間，慢慢套佢上嚟」、「用棍，萬能膠（黃色嗰隻），黐實佢！最多換殼」。

有人則「玩膠」地說「無聽過烏鴉飲水故事咩？」、「叫Siri報警」、「好簡單，買可樂加萬樂珠，終於有機會自己實測了！」、「叫哈利波特用速速前」、「跌咗嘢試吓唔好執」。

不過，經網上搜尋發現，樓主貼出的照片其實是兩年前已在網上流傳的舊圖，因此相信照片中的手機並非上月才推出的iPhone 13 Pro Max。

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