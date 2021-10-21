43歲中女每月$3萬徵男友　身高180cm先考慮　網民：筍工益高質仔

阿姨，我不想努力了？有網民分享1個交友網帖文，顯示1名中年女會員正在徵男友，要求對象要愛打高爾夫球及身高180厘米以上等，每月男友獲得3萬元家用，及每次約會津貼達3000元，令一眾網民嘩然，紛紛留言大讚「筍工」，又問「收唔收球僮或者契仔？半價都可」。



有中年女會員正在徵男友，要求對象要愛打高爾夫球及身高180厘米以上等，每月男友獲得3萬元家用，及每次約會津貼達3000元，令一眾網民嘩然。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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有網民在高登討論區發帖，指「有筍工益高質仔，170熟女徵男伴」，並貼出1個徵友告示。從告示可見，1名43歲的女會員希望徵求男友，她報稱自己有170厘米高，每年收入約350萬元，對象條件為愛打高爾夫球、不吸煙及身高180厘米以上，每小時約會津貼為3000元，每月會支付男友3萬元家用。

從告示可見，1名43歲的女會員希望徵求男友，她報稱自己有170厘米高，每年收入約350萬元。（Instagram圖片）

帖文隨即引起網上熱議，不少人笑言很心動，「每小時3000，出去睇電影食飯坐住收錢」，惟感嘆自己不符合條件，「差兩cm先夠高」、「食煙已經衰咗」、「未打過golf 不過相信自己會鍾意」、「冇米八但試一個鐘得唔得」，但亦有網民指出「冇返咁上下家底嘅人應該唔會識打或有機會接觸Golf？」，認為如果懂得高爾夫球又高質的男生，根本不需賺取這筆家用。

翻查該交友網資料，不少男女會員都會出帖列明每收入、對象條件、約會津貼及伴侶家用等，而入會時需繳付一筆入會費10萬元，每月亦要付1萬元以維持會籍。

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