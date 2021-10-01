男友堅持買到樓先結婚　29歲女網友極徬徨：等你買到我都生唔到

情侶間從認識到結婚，中間會經過許多難關，能不能克服需要靠兩個人的努力。有一名剛滿29歲台灣女子，和男友都有共識想要小孩，不過男友卻很堅持要先在台北市買樓才肯結婚，但女子今年被診斷出有巧克力囊腫，加上離高齡產婦越來越近，兩人卻都還談不攏，不知道該如何是好，引起網友熱議。



一名29歲的女網友在PTT女孩版發文，她表示跟男友在一起約一年多，年紀相同，是彼此初戀，感情穩定，會聊買樓、育兒、結婚理念，男友也一樣想要孩子，但是卻堅定想先在台北市買完房子才會談論結婚。

「等到你能買樓想結婚時也許我就生不出來了……」 點圖看看女網友的原文全文▼▼▼

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結果原po今年被診斷出有巧克力囊腫，雖然沒有即時性的危險，只需要定期追蹤，但是也讓她正視懷孕這件事，加上離高齡產婦越來越近，很害怕老了生不出小孩，但男友卻只是分享他同事開刀治療完巧克力囊腫還做試管嬰兒的經驗。

原po認為自己母胎單身28年，可以遇到這個對象不容易，但是還是忍不住想嚴正聲明，「等到你能買樓想結婚時也許我就生不出來了」，想到就很無力，男友是工作穩定的工程師，也不會亂花錢，要有積蓄不難，但在台北市買樓還是不容易，她不知道該享受當下，還是跟男友承諾一輩子的規劃。

此文一出也引起網友熱議，「妳內心可能要設個底線，畢竟女生的生育年齡是很現實的」、「妳可以主動確認他對結婚的意見，然後設停損」、「談了彼此會不開心就不說，妳會不會後悔？還是談了之後分手會比較後悔？選一個相對沒那麼後悔的方向做吧」、「過來人建議 ，要設停損點，你們兩個目前對結婚看起來沒共識，男生還有時間可以慢慢累積物質，妳如果不想等最後就是得分」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】