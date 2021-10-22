男法官偷看女法官電腦　翻拍私密照檢舉婚外情　原來擺烏龍終捱告

法官竟然都知法犯法！台灣桃園地院1名男法官，去年5月份在鄰座女法官外出用膳時，發現對方和1名男子傳Line訊息，男子稱女法官做「老婆」，更曾傳送2人的私密照片，男法官懷疑女法官有婚外情，遂拍下訊息及照片，向院長舉報。院長查問時，發現女法官和該名男子都已經離婚，在正當交往。未料男法官還是存疑，再開女法官電腦偷拍21張照片。女法官今次早有準備，用針孔鏡頭拍到男法官偷拍過程，怒告對方妨害秘密罪，她在庭上痛哭自己名譽受損，高院審查後判男法官有期徒刑5個月，但可易科罰金15萬台幣（約4.2萬港元），不需入獄。



桃園地院法官蔡政佑偷拍女法官的電腦上的Line對話及私密照，向院長檢報女同事有婚外情，但原來是場大烏龍。（明志科技大學圖片）

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案件發生於去年5月25日，桃園地院法官蔡政佑趁鄰座女法官外出吃飯時，辦公室內只有他1人，聽到女法官電腦傳出Line訊息聲，抬頭見到傳訊者是他的巫姓男友人，而訊息是「我就知道老婆想念我」。由於該男子是他介紹女法官認識，據他所知2人都有家室。他更發現女法官和巫姓友人傳送露出私密部位的自拍照，吃驚之餘馬上拿出手機拍攝電腦畫面，向桃園地院院長邱瑞祥舉報，懷疑對方有婚外情，還印出照片及訊息作證。

未料邱院長約談女法官時，發現她和該名巫姓男子都已經離婚，實情2人正在拍拖。院長之後將行政調查的結果告知蔡，他仍對女法官及男友人關係存疑，隔月又趁辦公室無人時打開女法官的Line對話紀錄，翻拍了21張照片。不過，女法官被院長約談後，設計找出誰偷開她的電腦，在座位旁裝針孔鏡頭，發現是蔡男偷看她電腦。

女法官非常氣憤，認為名譽受損，指控蔡妨害秘密罪。案件一審由他們的同事張明道法官審理，女法官供稱電腦有保護熒幕，吃飯前會關掉Line對話，故張官不相信蔡說看見熒幕彈出訊息的說法，認為是他私下操作電腦解除熒幕保護後，偷偷查看對方的對話紀錄，而且他更沒有尊重對方私隱一拍再拍。兩人和解失敗，今年4月，一審已判蔡男竊錄他人非公開活動、談話及身體隱私部位罪，以及竊錄他人非公開談話罪，共判入獄5個月，但准緩刑。

由於控辯相方都不滿結果，均提上訴。台媒指女法官在庭上哭訴，名譽對法官非常重要，質疑蔡偷拍動機，更指對方妻子告訴她手上還持有照片，如果不願和解會讓更多人看到，她事後覺得想殺死當天沒有關電腦的自己。

蔡男則表示想向女法官道歉，否認還持有對方的照片，對自己的行為感抱歉，事後雖想和解，但若受到懲處可減輕女方痛苦，他願受罰。不過女法官拒絕原諒蔡男，要求法院重判，不要讓蔡緩刑。

最終高院駁回了2人上訴，蔡男維持判入獄5個月，但可易科罰金15萬新台幣，即不需入獄。台媒稱女法官痛哭至要人攙扶才能離開法院。而蔡政佑現時停職，被移交職務法庭處理，仍未有懲戒結果，但法官評鑑委員會移交前已建議撤職。

（綜合）