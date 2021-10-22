中年漢路邊停車除褲大便　全程熟手流暢　網民看呆：比我擤鼻涕快

保持公共地方環境衛生，人人有責。台灣近日卻流傳1段男子在路邊停車後，下車除褲大便，其後上車直接離開，留下一坨排泄物，整個過程耗時不足1分鐘。大批網民看過影片後，除怒斥涉事男子沒有公德心外，亦被其「行雲流水」的操作所嚇呆，笑言「比我擤鼻涕都俐落」、「那屎是用噴的出來耶」。



台灣有網民上傳影片，看到1名男司機下車後當眾大便。（fb「爆廢公社二館」影片截圖）

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台灣1名網民周一（18日）在facebook群組「爆廢公社二館」發文，呼籲全體網民注意，指「影片中的人只示範一次」，形容涉事男子將於片中示範如何在1分鐘內「停車、下車、脫褲子、大便、穿褲子、上車、開走」，並分享事發影片。

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片中所見，事發時1輛汽車駛至路邊停下，男司機下車並走到副駕駛座，打開車門以作遮掩，解開褲頭後往下一蹲，地上突然間便多了一坨啡色物體，男子很快拉起褲頭，快步返回車上離開現場，連屁股也趕不及擦拭。

樓主又上傳被留在街上的大便照，開玩笑指「亂大便就算了，還沒有擦屁股，我還以為我的債主過來潑屎了」。帖文一出，立即引來網民熱議，紛紛笑言男子當時的情況應該十萬火急，「這速度超快的啦」、「老闆最喜歡這種員工，拉屎速度一流」、「用噴射的欸」、「他大便比我尿尿還快」。大批網民的留言錯重點，甚至「大讚」涉事男子路邊大便的技術純熟，「行雲流水」、「蹲下起立只花了3秒，好牛啊！」。

涉事男子在街上留下大便，直接上車離開，讓樓主非常無奈。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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內地吉林省有老翁在巴士座位大便，事後沒有人通知司機，讓司機在打掃車廂時大嚇一跳。（微博影片截圖）

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