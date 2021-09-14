老翁坐巴士車上大便　司機見地板坐墊沾滿屎崩潰　網民批為老不尊

雖然人有三急，但不代表可以隨處便溺。內地吉林省1名老翁日前乘搭巴士時，竟突然走到後排座位大便，其間有其他男乘客目擊事件，亦沒有告知司機。直至駛到終點站，司機才看到該座位附近都是糞便，「地板上、側板上、坐墊上都是」，當場崩潰。



內地吉林省有老翁在巴士座位大便，事後沒有人通知司機，讓司機在打掃車廂時大嚇一跳。（微博影片截圖）

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事發於上周六（11日），吉林省長春市1輛巴士正接載10多名乘客，其中1名老翁與妻子一同坐車，但其後因肚痛而獨自拿着紙巾到後排解決，司機事後崩潰形容，「他們是老兩口，肚子不舒服，直接自己拿紙上後排給整了」，事發時車上另1名男乘客知道有人大便，並調位到前排坐，卻沒有通知司機。

巴士駛至終點站後，所有乘客下車，此時司機到車廂打掃，才驚覺後排有糞便，「我的媽，當時就崩潰了，地板上、側板上、坐墊上都是（糞便）」，該處傳出惡臭，事後他翻查巴士的閉路電視片段，亦看到涉事老翁走到後排的一幕，最後司機需獨自清潔車廂，並換上新的坐墊套。

司機受訪時不禁慨嘆，指該名老翁並沒有受傷或者殘疾，「沿途公廁也很多，我給你下（車）了唄」。大批網民同樣紛紛留言批評老翁，「人老了連臉都不要了嗎？」、「這種老人坐公交還給免費嗎？隔着屏幕都感到崩潰」、「為老不尊，應該把他的老年免費乘車卡給停了」、「這算不算投毒危害公共安全」、「憋不住了應該趕緊下車，司機應該能體諒，在車廂裏面就拉了，還不說一聲也不擦！就是欠打了」。

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