女孩送機不捨姨姨離開　求保安放行入禁區抱抱　一舉動融化88萬人

機場是一個瀰漫不捨氣氛的地方，連小朋友都受到感染。有外國網民分享1條溫馨短片，卡塔爾機場1位小女孩與家人目送姨姨離開時，因不捨得而舉起小手，向保安示意想要進入禁區，結果其可愛舉動融化保安的心，破例讓她進去跟阿姨來個擁抱道別，這個場面感動近88萬人。



卡塔爾機場1位小女孩與家人目送姨姨離開時，因不捨得而舉起小手，向保安示意想要進入禁區，這個場面感動近88萬人。（Twitter影片截圖）

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該網民Kaptan Indiastan上周五（15日）在Twitter發布影片，並寫道「女孩請求職員准許跟姨姨道別」。片段在卡塔爾哈馬德國際機場拍攝，1名身穿紅色碎花裙的小女孩走近禁區入口，向着2名保安舉起小手示意想進入，結果萌爆舉動打動保安破例點頭放行，女孩即一邊哭一邊小碎步地向前衝，阿姨聽見後即回頭抱住她，場面相當溫馨感人。

僅僅17秒的短片刷破網絡，至今已逾88萬人觀看，有網民稱片段為他們帶來淚水，被小朋友的純真感動了，又指女孩很有禮貌地請求保安放行，令人驚喜，大讚她家教真好。

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小朋友舉動真的好可愛！有香港網民上傳影片，看到1名小朋友行過斑馬線的過程，小朋友一邊緊拖着長輩的手，一邊與停車等候的司機對視，最後更揮手示意，讓一眾網民直呼「好得意」，更大讚影片展現出香港人的和諧。



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