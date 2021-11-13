一圖測心理│中指指甲形狀透視性格弱點　圓形代表渴望被認同？

每個人的手指形狀都不同，其中網上有心理測驗指出，中指指甲形狀可以反映一個人的性格弱點。想了解自己多一點的話，不妨試玩。
👇👇👇問題：你中指指甲形狀屬於甚麼形狀？👇👇👇
1.圓形
2.倒三角形
3.方形
4.倒梯形
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同場加映：快速心理測驗│一圖測你近況運氣好壞
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同場加映：日本心理測驗│雪糕口味反映害羞程度
👇👇👇問題：憑直覺選出以下哪款雪糕口味最吸引你？👇👇👇
1.西瓜味雪條
2.雜錦味甜筒
3.哈密瓜味雪條
4.抹茶味甜筒
5.梳打味雪條
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同場加映：日本心理測驗│握拳手勢透視愛情觀
1.拇指放在食指上
2.拇指放在中指上
3.拇指收在拳頭中
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同場加映：心理測驗│8種咖啡口味透視個性
👇👇👇問題：你喜歡以下哪種咖啡口味？👇👇👇
1.黑咖啡／齋啡
2.即溶咖啡
3.虹吸式咖啡
4.濃縮咖啡
5.鮮奶咖啡
6.泡沫咖啡
7.即磨咖啡
8.低咖啡因咖啡
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同場加映：心理測驗│食番薯方式透視優點缺點
👇👇👇以下哪種是你平日吃番薯的方式？👇👇👇
1.連皮吃
2.剝一半皮吃
3.邊剝皮邊吃
4.切成一口大小吃
5.垂直切成兩半
6.剝除所有外皮才吃
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同場加映： 6種手勢暴露你真實個性、生活現況
👇👇👇從圖中選出你平日最常出現的拿杯手勢。👇👇👇
1.把杯耳放在手指之間
2.輕握杯耳，尾指靠下
3.拇指放在杯耳下，掌心握杯子主體
4.手掌握杯耳另一側
5.只用手指握住杯耳
6.手指輕扣杯耳，尾指、拇指分別頂着上下端
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快速心理測驗│一圖測你近況運氣好壞 見到男生代表心有所屬？心理測驗｜經常遲到？成日要求加人工？即測你有冇機會年薪過百萬IQ題測你純潔度│甚麼東西最硬、女生最喜歡？ 9成人都會想錯30秒心理測驗│一圖測你隱藏性格 見到蠟燭台代表係怕醜仔？快速心理測驗│一圖揭露最真實自己 見到鱷魚代表悲觀主義者？神準！奇幻森林之旅16條問題熱爆 測出性格全貌│心理測驗