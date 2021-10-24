美高中爆衝突23學生被捕　家長組「當值爸爸」用愛心解決校園暴力

美國校園暴力問題不時鬧上新聞，上月路易斯安那州有高中爆發暴力衡突，3天內有23名學生被捕，但家長的反應不是責難學校，而是想方法幫手。該校約40名爸爸組成了「當值爸爸」團體，大家輪更到學校當值，雖然他們沒有法律或輔導資歷，但會利用平常的講笑聊天等方式，在校內輪流當爸爸角色，結果竟然真的解決到暴力問題。外媒日前再報道，自從有爸爸當值後，學校真的未再發生暴力事件。網民坦言，校園暴力問題有時是源於一些學生沒有爸爸，或家中沒有人擔當父親角色，當值爸爸的想法很值得全國參考。



為解決校園暴力，美國有高中的學生家長組成當值爸爸團，每天輪班到學校。（CBS新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

上月初美國傳媒報道路易斯安那州什里夫波特（Shreveport）的高中「Southwood High School」接連發生暴力事件，2批學生在不同場合打鬥，其中一次衝突更有學生毆打助理校長，3天內有23名學生被捕。正當暴力問題令校方頭痕之際，有家長自發改善學校秩序，約40名爸爸組成1個叫「 Dads on Duty 」的組織，各人會輪班花時間「返學」當值。

校長大讚當值爸爸的措施很好，因為各位爸爸都是學生平日經常見到的人，學生們返教會或者逛街都會撞到，彼此都認識。爸爸們在學校不是當保安，而是去學校樹立榜樣，建立正面和積極學習環境，具體上就是確保學生會回班房上課，早上更會到學校找學生聊天等。

+ 1

近日美媒再就事件訪問學生，發現當值爸爸真的受歡迎，校園至今未再發生暴力衝突。有學生透露，爸爸團每天都在令他們有安全感，大家都收手回班房上課。這班父親沒有任何輔導或法律相關的學位，唯一有的就是當爸爸的經驗，在學校不僅僅是監視或嚴厲警告學生，平日他們只是和學生「吹水」，例如整蠱學生叫他們綁鞋帶，但其實鞋帶無鬆之類，學生需要的其實只是個強硬但又充滿愛與溫柔的爸爸。

發起人Michael LaFitte說，「我們都是爸爸」，決定是照顧孩子的最好人選，當然是他們自己，他們正計劃無限期在學校當值。有家長更坦言，校內不是所有學生都有爸爸，或家中有人擔當父親的角色，故他們的到來會有正面影響。他們希望路易斯安那州會有更多學校設立當值爸爸，甚至將這種想法推廣到全國，他們相信這是解決校園暴力的好方法。

40名爸爸月初組成了當值爸爸團，結果該高中沒再發生暴力衝突。（KTBS新聞截圖）

+ 2

當值爸爸們被網民讚爆，不少人直言美國很多學校都被校園暴力問題困擾，認同不是每個學生都有爸爸或有身邊人擔當爸爸的角色，認為當值爸爸的想法應該由政府帶頭推廣。有家長級網民分享，他們所住的小鎮都面對校園暴力問題，結果是請市警察介入不停巡邏，惹了很多麻煩。

更有網民讚揚這些爸爸沒有抱怨和期待別人解決問題，「父母要保護好自己的孩子，應該親力親為，我們需要更多這樣的爸爸」。然而，有人批評事件是「將公共服務的失敗當做成功故事」，因為校園暴力問題是源於有些學校人手長期不足，但結果竟然是要一班爸爸自發解決。

（綜合）

內地1名女生日前乘搭巴士時月經突然來潮，白色褲子都被染紅，司機見狀竟將自己的外套遞上，並輕聲提醒她。（影片截圖）

巴士司機與女乘客暖心互動全過程▼▼▼

+ 4

同場加映：內地女失手機折返尋回 驚見流浪漢自拍照揭好心真相 結局超溫暖

內地女失手機折返尋回 驚見流浪漢自拍照揭好心真相 結局超溫暖

人不可以貌相，單憑外表或身份判斷別人實屬不智！有內地女子日前於微博發文，指有天晚上不小心遺下手機於路邊椅子上，半小時後返回時竟幸運地失而復得。她原以為因正值深夜時分沒有路人發現，手機才能幸保不失，沒料事後竟在電話相簿發現1名流浪漢的自拍照，原來對方曾拾到她的手機，但沒有貪心拿走，並且放回原處待她回來報回。數天後，該女子剛好再遇到相簿中的流浪漢，即時購買食物及水作為禮物答謝對方，並製作影片分享遇到好人好事的經歷，網民大讚事件溫暖人心。



好人好事全紀錄：

+ 4

女子將找回手機及遇上該名流浪漢的經歷，以「希望世間美好與我們環環相扣」為題製成短片放到微博，記錄這難得的好人好事。（微博「一枚別緻的楓」影片截圖）

同場加映：好人好事｜女子搭巴士冇散銀 求助獲多名乘客伸援手 過程超感動



+ 8

同場加映：乘客巴士上吃排骨飯 少女勸阻引發吵架 幽默港男一句話化解紛爭



+ 2

同場加映：

善心小偷│17歲仔搶手機 店主追出墮水溝 賊仔折返救人結局咁樣



17歲沈姓少年日前到手機維修店贖回早前賣出的手機時，未有付款便搶走手機逃走。（微博影片截圖）

+ 5