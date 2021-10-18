醉男電召的士誤拿$500鈔當$100付費　誠實司機用盡方法交還獲激讚

撰文：安祖娜
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的士濫收車資的投訴不時有所聽聞，但仍有許多老實司機默默做好本份。有港男分享好人好事經歷，指日前飲酒後以電話程式召的士返家，充滿醉意下誤將500元鈔票當作100元付車資。幸好司機十分老實，不但多次主動致電嘗試通知，更用盡各種方法堅持歸還多付的金額，港男對事件深受感動，決定將400元捐出做善事，又祝福該名的士司機「好人一世平安」。

港男發文指上周充滿醉意下乘的士返家，誤將500元鈔票當作100元用作付車費，幸好遇上誠實司機，最終將歸還的400元作慈善用途。（資料圖片）

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該名港男早前於facebook群組「香港啤酒關注組」發文分享醉酒後遇到的好人好事。他指上周五（15日）外出「飲飽食醉」後，以電話程式召喚的士回家，上車後更與司機暢談一番。

樓主指落車時車費折實為202元，他隨意在袋中取出2張100元鈔票及1張20元鈔票，着司機毋須找續，以感謝對方送他到達寓所樓下。回家後數分鐘，的士司機便按樓主召車時留下的電話號碼回電，「頭一次因為震機唔知，幾分鐘後佢第二次打嚟，我心諗，我哋係咪漏咗嘢喺車？」。

樓主親述好人好事經歷▼▼▼

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樓主接電話才知道，原來他誤將1張500鈔票當作100元，即合共付了620元，司機亦提出將多付的400元以轉帳方式「找錢」，並詢問他的戶口資料，「我半信半疑，可能醉醉哋，我WhatsApp咗戶口號碼畀佢」。

至翌日早上7時許，司機再次發訊息，表示未能按戶口資料「過數」，事主一看才發現是他出錯，「原來我打錯咗戶口號碼，最後我畀多一次佢」。不久後他便收到司機以電子支付程式轉帳的通知，「證明咗佢真係用盡方法轉返$400畀我」，對方更發訊息道歉，指「唔好意思咁早嘈醒咗你」。

樓主直言「今次真係遇到好人夜更司機」，因欣賞對方的老實舉動，決定將多付的400元捐出祝福他人。（fb「香港啤酒關注組」圖片）

樓主對司機的誠實行為大感欣賞，即時向對方道謝，直言「今次真係遇到好人夜更司機，希望佢好人一世平安」，又指最後決定將「失而復得」的400元全數捐出作慈善用途。他的經歷引來網民討論，大讚司機的舉動非常難得，「個like係畀的士司機，而家好多的士司機都唔會咁好心」、「有好多司機大佬都係好人嚟嘅」、「不單是的士師傅，更是做人嘅典範」。

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事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

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的士客要求越雙白線入大坑　司機堅持守法　1招反擊獲網民激讚
司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？短途黑面過海嫌遠？行內人曝6大因素【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

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