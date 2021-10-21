女生搭巴士遇月經突襲　白褲子染紅　司機一舉動打救獲讚超暖心

「姨媽」突然到訪可說是女生最害怕的事，褲子染紅總會令人尷尬得不知所措！內地1名女生日前乘搭巴士時月經突然來潮，白色褲子都被染紅，司機見狀竟將自己的外套遞上，並輕聲提醒她，1個舉動幫忙化解尷尬場面。該段閉路電視畫面早前在網上瘋傳，網民都激讚司機超暖心，形容是「猛男溫柔」。



內地1名女生日前乘搭巴士時月經突然來潮，白色褲子都被染紅，司機見狀竟將自己的外套遞上，並輕聲提醒她。（影片截圖）

巴士司機與女乘客暖心互動全過程▼▼▼

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事發於周日（17日），河南鄭州1名女孩搭乘巴士時突然來月經，其白色褲子也染紅了，公車司機從倒後鏡看到情況後，即站起來拿着自己的外套給女生遮蓋一下，並低聲提醒她。女生聽見後立刻將外套綁在腰間，下車時還向司機鞠躬致謝。

司機受訪時表示，女生隔天將洗乾淨的外套歸還並遞上1個袋子，打開後發現有1塊小蛋糕和便利貼，寫道「謝謝公交師傅的呵護」。

2人的互動溫暖了網民的心，片段上傳短短1天已有1120萬次觀看，很多人都大讚司機很暖心，「在家肯定是個好爸爸、好丈夫」、「帥氣的司機」，有人指女生亦很有家教，受人恩惠後會送禮答謝，「好人遇着好人，這世界太美好」。

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人不可以貌相，單憑外表或身份判斷別人實屬不智！有內地女子日前於微博發文，指有天晚上不小心遺下手機於路邊椅子上，半小時後返回時竟幸運地失而復得。她原以為因正值深夜時分沒有路人發現，手機才能幸保不失，沒料事後竟在電話相簿發現1名流浪漢的自拍照，原來對方曾拾到她的手機，但沒有貪心拿走，並且放回原處待她回來報回。數天後，該女子剛好再遇到相簿中的流浪漢，即時購買食物及水作為禮物答謝對方，並製作影片分享遇到好人好事的經歷，網民大讚事件溫暖人心。



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女子將找回手機及遇上該名流浪漢的經歷，以「希望世間美好與我們環環相扣」為題製成短片放到微博，記錄這難得的好人好事。（微博「一枚別緻的楓」影片截圖）

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17歲沈姓少年日前到手機維修店贖回早前賣出的手機時，未有付款便搶走手機逃走。（微博影片截圖）

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