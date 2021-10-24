港男染流感　返工咳兩聲引同事恐慌被1招隔離：好似去方艙醫院咁

新冠肺炎疫情爆發超過1年，港人漸漸習慣疫下生活，人人也提高防疫及衛生意識。有打工仔近日發文，指不幸患上流行性感冒，休息過後返回辦公室時不小心咳嗽兩聲，隨即引起同事恐慌。雖然他早已解釋自己患上的是一般流感，惟同事仍要求人事部在其座位安裝透明膠板「隔離」，令他非常無奈。



港男不慎染上流感，在辦公室內因咳聲引起同事恐慌，最終被膠板圍封「隔離」。（《他人即地獄》劇照）

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該名港男於香港討論區發文，指自小體弱多病，日前「作病」，下午已迅速病倒不適，「好似就往生咁」，只好向上司請假早退看醫生。醫生診斷後指他患上普通流感，僅需食藥休息便會自行痊癒，「我食咗日藥，休息咗日已經好返好多」。

樓主休息1天後返回辦公室，雖然大致康復，惟仍屬「感冒未清」，工作期間不慎「咳咗兩聲」，即引起同事恐慌。他指同事們非常擔心，竟要求人事部於其座位設立透明膠板用作「隔離」防疫，令他非常無奈，「啲同事即刻當正我有病咁，叫HR安排咗啲隔離用透明膠板圍住咗我，我𠵱加好似去咗方艙醫院咁，前後左右都係透明膠板」。

同事們擔心樓主病情，竟要求人事部於其座位設立透明膠板用作「隔離」防疫，令他非常無奈。（資料圖片，非當事人）

帖文令網民笑翻，惟不少人也認為樓主同事安全至上的做法正確，更指若樓主仍未康復，根本不應上班，「你身體不適，雖然同情你，但冇人想俾你傳染」、「掉個角度睇，圍板係保護你，咁樣諗會舒服些」、「同事唔係你親人，我返工唔想搵命搏，你有病自然就疏遠你，好正常」。

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