南亞打工仔遭黑心同事整蠱　請食叉燒腸才告知含豬肉　網民斥冇品

打工仔每日與同事相處多個小時，若不幸遇上壞同事，隨時影響工作心情及表現。有網民早前發文分享經歷，指公司聘請了1名南亞裔新同事，對方首日上班便與眾人一同「飲茶」聯誼。沒料1名黑心同事竟特意夾了叉燒腸給南亞同事，待他食完後才告知腸粉內有豬肉，令他大感憤怒。網民看過帖文也直斥涉事同事過份，認為對方連基本尊重也未學懂，反映他「冇品、冇家教」。



有網民發文分享，指公司聘請了1名南亞裔新同事，眾人一同飲茶，惟有同事疑刻意「整蠱」新同事。（資料圖片）

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網民Michael早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指公司早前聘請了1名南亞裔新同事，對方首天上班時，上司便帶他及一眾同事到酒樓飲茶用膳，以便認識彼此。

Michael指當日有同事於用餐期間，主動夾了叉燒腸粉給南亞同事，對方未有多想便欣然接受，更大讚「好好味」。這時同事再刻意問「啲豬肉好唔好味」，南亞同事才得知叉燒腸粉含有豬肉，大感憤怒「激到生蝦咁跳」。

Michael指，黑心同事刻意請南亞同事食叉燒腸粉騙他食豬肉，令對方非常憤怒。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文沒有明確指出南亞同事是否回教徒，未知他生氣的原因是發現自己違反了宗教原則，在不知情下「破戒」，或是得知自己被整蠱，文中亦未有交代事件最終如何「收科」。

但不少網民也直指，刻意以別人的宗教信仰開玩笑是極不尊重的事，「點解咁大個人可以連對其他人最基本嘅尊重都唔識嘅呢」、「新朋友新同事第一次一齊食飯，我一定會問咗佢有冇嘢唔食，無論係咩原因，宗教減肥定健康原因都要尊重」、「如果佢係問啲腸粉好唔好食，咁反而就覺得佢係無心之失，但如果佢指明問啲豬肉好唔好食，就會令人覺得佢根本係明知而特登去玩人」。

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樓主續指，該名同事最後觸發導火線，女事主直線抽擊及大罵對方，「成個部門嘅人都係第1次見到個女同事咁嬲」，其他過去有份被嘲笑的苦主見狀也變得心情舒暢。

帖文引來網民熱議，大部份人都認同女事主的做法，認為面對不懂「收口」的同事應主動出擊，「其實佢把口賤成咁，會影響公司士氣，老細就要處理啦」、「呢啲人冇口德，自己得罪人又唔知」、「有啲人懶係風趣幽默其實係賤mean，認同要反擊，講嘢mean過佢」、「好多以為講笑幽默下，但都要除咗佢自己，有人識笑先得㗎」。

最終女同事忍不住「大爆發」，大罵該名口賤同事無禮兼「乞人憎」。（《大叔的愛》劇照）

（香港討論區）

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