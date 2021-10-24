渣男買樓作婚房邀女友共同佈置　完工後離奇失聯　驚揭已另娶他人

感情世界總有不測之風雲難，甚至會不幸遇上人渣！有台女近日在討論區發文，分享與「時間管理大師」男友相處的經歷，指2人已交往5年，本已到談婚論嫁的階段，男友更買下單位表明樓主是「女主人」，希望與她一起佈置新居。不過，當新房佈置完成後，男方突然人間蒸發，樓主於2個月後才從共同朋友口中得知，惜日男友竟與另一女生已結婚，更會搬入「那個我和他一起佈置好的新家」，讓她非常心痛。



有台女發文哭訴，指今年初起與男友一起設計佈置新屋，打算作為日後的婚房，未料完成裝修後，男方卻人間蒸發，2個月後更另娶他人。（《香港愛情故事》劇照）

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台女在Dcard討論區發文，表示與男友已交往5年、同居2年，直至去年男友買下新屋，「說等交屋都安置好後，我們就結婚」。樓主對男友的未來規劃中包括了自己而感到很高興，2人於今年初起共同商量要如何裝修、家電和傢俬擺設等，整個過程中唯一讓樓主感到奇怪的，就是男友堅持獨自支付所有開支，絕不讓樓主付一分一毫，包括雪櫃、廚房用品等，更指出「我（樓主）是這個家的女主人，也是廚房的主要使用者，當然要照我想要的給予我」。

樓主指，雖然當時對於男友堅持不讓她出錢的決定感到不解，但也非常感動，只以為男友單純不想她花錢，未料背後竟是有陰謀，「現在只覺得他是演技大賞金牌得主」。當2人幾經辛苦完成新家佈置後，男方提出要先搬回老家，待他與父母夾好婚禮日子，才正式到樓主家提親。樓主起初以為與男友快將步入禮堂，但原來此時才是「惡夢的開始」。

台女被分手2個月後才得知男方與其他女子結婚，大嘆「最後只知道他和新婚的老婆，住進了那個我和他一起佈置好的新家」。（《幕後玩家》劇照）

樓主表示，自從男友搬離同居的地方後便突然人間蒸發，無法再聯絡到他，「我彷彿被惡意分手，想當然我是失魂落魄、撕心裂肺的過着」；在2個月後，樓主從共同朋友中得知男方要結婚，新娘也顯然不是她。樓主至今仍來弄清楚被分手的原因，也不了解男方與其新娘從何時認識和交往，「最後只知道他和新婚的老婆，住進了那個我和他一起佈置好的新家」。

樓主不希望事情就此完結，希望討回一個答案，亦透露男方一直有帶她回老家吃飯，對方父母都知道樓主是兒子談婚論嫁的對象，甚至讓她回家問提親一事，無奈現在「婚事已經莫名奇妙破局了」。

帖文引來網民討論，不少人都同情樓主的遭遇，「慘到不能再慘」、「太扯了吧，怎麼會有這種人」、「妳是不是設計師，被白嫖設計費」、「還是正宮從國外留學回來？」，也有人建議樓主應將事情告訴給「新女主人」，或者到男方上班的地方大鬧一番洩憤。

（Dcard）

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