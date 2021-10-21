男友與阿哥常打機吹水　港女回家揭兩人相擁入睡：我究竟睇咗啲咩

另一半與家人關係緊密固然是好事，但有時太好的話原來都暗藏「危機」。近日1名港女在討論區發文，表示交往3年的男朋友因為疫情，更常到她家中作客，男友與她哥哥的關係也因此變好，她本來以為兩人能成為好兄弟是值得高興的事，未料某天回家時，竟目擊2人抱在一起睡覺的畫面，令她非常震撼，直呼：「吓！我究竟睇咗啲咩！」



有女子網上發文訴苦，指男友最近與她哥哥愈來愈熟，某天回家更發現2人同床相擁而睡。（《戀愛完成式 2》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子日前在Dcard討論區發文，表示自己與男友交往了3年，自新冠肺炎疫情開始，彼此都更頻繁地到對方的家。而男友間中較早到了她家的話，便會與她的哥哥邊聊天邊等她回家，因而與哥哥的關係愈來愈好，2人經常一起連線玩遊戲，「有時候甚至寧願打機都唔同我落街行下」。

樓主起初不認為這會影響她與男友的關係，並覺得男友與其家人關係密切是一件好事。直至最近她回家時，「我竟然見到佢哋攬埋一齊瞓覺！」，震撼的畫面殺她一個措手不及，驚訝得給不了反應，「吓！我究竟睇咗啲咩！我到而家都處於極度震驚之中，點解會咁嘅？」。

女子目擊哥哥與男友在床上抱在一起後，感到非常震驚。（《大叔的愛》劇照）

作為身邊非常重要的兩個男人，樓主對兩人的關係感到非常困惑，求教網民應該怎處理，又形容現在已無法面對哥哥和男友。部份網民看後同樣大感詑異，開玩笑說「未預計這一秒會這麼震撼我」、「BL漫畫嘅劇情出現喺生活到」、「唔通男友會變大嫂」、「定其實妳一直都係煙幕」。

然而，也有網民認為很大機會是一場誤會，勸樓主問清楚當事人，「會唔會只係打完機，攰少少挨住瞓咋？不如問問先好喎」、「建議都係問清楚先，可能都係瞓瞓吓唔小心攬埋一齊」、「佢係咪會經常攬妳，可能係瞓緊以為係妳嘅無意識動作啫」。

（Dcard）

同場加映：男同志地下情2年不敢公開 借《大叔的愛》向父母出櫃結局超有愛



男同志地下情2年不敢公開 借《大叔的愛》向父母出櫃結局超有愛

樓主自述出櫃經過▼▼▼

+ 18

同場加映：大叔的愛｜如果我似黃德斌…男友拋驚嚇問題 港女憂「中途轉基」

