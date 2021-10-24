橋本環奈新廣告動作激似星爺電影場面　網民話有聲：我要殺死丁力

日本女星橋本環奈有「千年一遇美少女」美譽，早前她更憑1分鐘內抽出157張面紙打破單手快速抽紙巾的健力士世界紀錄，引來港日網民討論。日前橋本環奈為日本1個電子書店程式拍攝的電視廣告再次引起香港網民關注，全因她在廣告中擺出的動作與星爺周星馳的經典電影場面如出一轍，不少人看過後笑言畫面「有聲」，紛紛留言指「我要殺死丁力」，甚至發揮創意為廣告畫面二次創作，配上原有對白。



橋本環奈早前接拍日本電子書店廣告，舞蹈中的完結動作與星爺周星馳的經典電影《賭俠2之上海灘賭聖》中一幕如出一轍，引來網民討論。（廣告片段截圖）

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橋本環奈早前接拍日本電子書店「BookLive」的廣告，身著米色長裙的她於廣告中隨着音樂大展舞藝，同時介紹應用程式。橋本環奈於舞蹈的最後1個動作，將右手放到頭後的左方，左手則攤開指開右方，露出燦爛笑容，非常吸睛。

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本來青春活潑的畫面卻意外成為香港網民的討論話題，全因該完結動作與星爺周星馳的經典電影《賭俠2之上海灘賭聖》中一幕如出一轍。戲中女演員黃韻詩惡搞歷史人物川島芳子，教導星爺自我催眠時說出「我要殺死丁力呢個X街」一句，配上動作令觀眾留下深刻印象。

網民笑指橋本環奈的廣告招牌動作，與電影《賭俠2之上海灘賭聖》中的經典畫面非常相似。（《賭俠2之上海灘賭聖》劇照）

剛好今次橋本環奈的廣告招牌動作與劇電影經典畫面非常相似，而「BookLive」讀音亦與原本對白的「X街」相近，令網民不禁直呼「有聲」，笑稱「其實係咪致敬，仲要個讀音咁似」、「match！連最後隻手揈揈下都有」、「擺完仲要揈手，個導演肯定有睇過《上海灘賭聖》」。

有人更發揮創意，將兩段片段剪輯成對比版本二次創作，或為橋本環奈的廣告片配上《上海灘賭聖》的對白，引來更多網民爆笑大讚，「如果上海灘賭聖翻拍，可以請橋本環奈做川島芳子」，甚至動員網絡力量，揚言要將片段「推返畀日本人睇」。

同場加映：有「千年一遇美少女」美譽的橋本環奈曾為宣傳新劇，出席東京都立教大學的學園祭擔任特別嘉賓，吸引接近千名粉絲到場，惟大會在短時間內未能消化突然大量湧現的粉絲，現場萬人空巷秩序極為混亂，更釀成意外，有6人因此受傷，驚動了警方並出動救護車，令活動最後被迫取消，要不少粉絲失望而歸。



橋本環奈原定出席立教大學池袋校區舉辦的學園祭，沒想到會意外取消。（Twitter「H_KANNA_0203」圖片）

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同場加映：有日本網民發現Google搜尋器竟藏着非常方便的功能，原來只要輸入名字及年份，搜尋器就能自動計算該人於當年的歲數。網民們於是紛紛進行實測，用不同藝人做例子，包括為《千與千尋》青蛙一角配音的大泉洋、搖滾樂隊主音小暮閣下，甚至是小說家兼僧侶瀨戶內寂聽，以及女聲優田村由香里等，得出的結果快而準，又非常爆笑。



有網民為千年一遇的女神橋本環奈計算未來年齡，甚至是一千年後的歲數，即笑稱：「這時候應該會誕生新的千年一遇吧。」（「Monyaizumi」Twitter圖片）

網民嘗試輸入不同知名人士及藝人的名字與年份，結果超爆笑↓↓

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同場加映：Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條



Anson Lo、AK騷肌拍內褲廣告 港男呻老婆清空底褲：好彩仲着緊條

Anson Lo公開新一輯廣告硬照，應該令大批神徒神魂顛倒大流鼻血，恐怕要「call白車」了。(ig圖片)

AK江𤒹生與Anson Lo一同為Calvin Klein拍攝廣告照。（IG圖片）

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同場加映：MIRROR麥當勞「籃神卡」掀炒賣潮 姜濤、教主簽名卡炒至千元1張



麥當勞找來姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出以籃球為主題的「籃神卡」，惹來鏡粉及一眾「前夫」瘋搶。（Carousell網站圖片）

麥當勞早前邀請Mirror成員姜濤、Anson Lo及Edan擔任代言人，推出限量「籃神卡」，供使用電子優惠券的客人換領。由於「籃神卡」以隨機形式派發，自換領期開始就有不少鏡粉於社交平台發文，希望與同好交換款式。而二手拍賣網站亦湧現大量轉售「籃神卡」的帖文，當中以姜濤、Anson Lo和Edan的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元，不過該帖文極速被刪除，曾被質疑屬惡作劇。



「籃神卡」以姜濤、Anson Lo的個人造型簽名卡叫價最高，每張價錢一度炒至1100元。（fb截圖）

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