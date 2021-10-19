謝影雪現身售樓處　公務員批賺公帑接廣告　網民駁斥：妒忌到出面

香港羽毛球運動員謝影雪上周被拍到現身沙田樓盤「星凱．堤岸」的售樓處，消息指她有意入票認購。有疑為公務員的網民看過相關消息，於網上發文狂轟運動員以納稅人的金錢出戰奧運，比賽後卻接廣告「做全職KOL」。帖文一出即引來網民圍攻，紛紛批評樓主「妒忌到出晒面」，又指其帖文毫無理據，「運動員唔使食飯，唔使住？佢都係靠自己努力」。



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市場消息指，謝影雪上周四（14日）現身沙田樓盤「星凱．堤岸」的售樓處，獲發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永招呼。有指謝長期在體院訓練，熟悉火炭區，故有意入票認購單位自住，方便出入體院訓練。

消息曝光之後，有網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」狠批謝影雪，質疑她身為香港運動員，獲公帑資助訓練，完成比賽後卻接大量廣告賺錢，「乜香港人運動員可以賺到咁多公帑去買樓㗎？用納稅人嘅錢去打奧運，返嚟就接咁多廣告做全職KOL」。投稿者又批評，謝影雪未有維持運動員的應有形象，「運動員唔係要挑戰自己，尊重奧林匹克精神？你哋成班傻仔又幫咗其他人買樓鞏固樓價！」。

東京奧運結束後，謝影雪獲廣告商青睞：

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帖文一出即引來熱議，大部分網民也不認同樓主，紛紛留言反斥其批評毫無邏輯及理據，認為樓主的言論是出於眼紅、妒忌他人，「隔住個mon都聞到酸味」、「鍾意挑戰自己就唔使食飯唔使住，要生活到成個乞兒咁？有奧林匹克精神就唔可以有物慾㗎？」、「運動員用佢努力贏取嘅運動成績，換來金錢回報後買樓有咩問題？你打工係義務，老細唔使出糧畀你？定係你覺得運動員要乞食咁先有風骨？」。

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有網民發文大呻自己不想買樓，認為香港社會情況需要工作25年去換1個單位，將來即使工作不愉快被「問候全家」都不敢辭職，「知買樓嘅話自己未來廿年都唔會開心，仲要繼續逼自己行」，直言買樓後壓力很大。



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網民點睇：



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居於屯門田景邨的女生正考慮應否購入約200呎的公屋單位，指售價僅20多萬元，惟有家人認為應以綠表抽居屋，因有更大空間，且已預留百萬元付首期，令她不知如何選擇。（房委會網上圖片／01製圖）

帖文引起網上熱議，網民意見不一，有人認為20萬就可以有個安樂窩，根本不用考慮，但亦有人指居住環境沒有改善，認為留錢抽居屋更好▼▼▼

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