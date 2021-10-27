性感美女著貼身豹紋裝回頭率極高　一轉身原來係台灣最美變性人

台灣跨性別網紅小A辣個性直爽搞笑，平時常在社群網站分享生活，近來現蹤台中街頭，火辣打扮吸引不少路人視線停留，超高回頭率讓她不禁笑說：「怎麼一堆男生在看。」



影片中，小A辣頂著一頭亮眼金髮，穿著豹紋連身長裙搭配淺色高跟鞋，現蹤台中街頭，徒步路上吸引不少路人視線停留，就連騎電單車的市民都忍不住回頭多看幾眼，回頭率相當高。

【圖輯】台灣最美變性人！點圖放大瀏覽小A辣著貼身豹紋裝及更多她的美照👇👇👇

+ 16

小A辣笑說：「穿這樣走在台中的街頭，是不是太突兀，怎麼一堆男生在看。」並在留言區自嘲「我是台妹」，面對有網友笑虧「就風塵味很重這樣，隔著螢幕都感覺香水味很辣很粉」，她本人則留言笑回「明星花露水」。好友林進則開玩笑虧：「很像吞了一隻大象的蟒蛇！重點是攝影者的角度真的是要檢討！」

【相關圖輯】小A辣變性手術驚慄過程全公開 下半身全是血塊 網民睇見都覺痛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

事實上，小A辣在網路上擁有高人氣，臉書累積超過183萬人按讚關注，她前後共動刀11次，並在2020年10月前往泰國接受性別重置手術，從生理男性變為法律認證的女性，終於擁有自己夢想的漂亮外貌。感情方面，她跟男友阿富交往約4年，從一開始的「男男戀」到變性後的「男女戀」歷經波折，但如今依然穩定發展，成為不少粉絲眼中佳話。

【相關圖輯】點圖放大逐格睇小A辣剛做完「開額頭手術」恢復中的影片👇👇👇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 1

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】