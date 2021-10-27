港媽為氹扭計女兒買細籠養倉鼠　店員一句話拒售獲大讚：尊重生命

即使一個小小生命，都應該給予尊重。有網民在facebook發文，指日前在寵物店遇見1名女童不斷「扭計」買倉鼠，其母唯有買下1隻倉鼠及1個小型手提籠，惟店員解釋手提籠並不適合，建議買大一點，港媽卻不願意，對方最終堅拒售給兩母女，還用1句說話擊退她們，獲網民大讚。



有網民在寵物店目睹女童「扭計」買倉鼠，母親為了安撫她而選擇了1個不合適的小型手提籠，並向店員表示欲買1隻倉鼠。（fb群組「香港倉鼠交流團」）

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有網民周日（10月24日）在facebook群組「香港倉鼠交流團」發文，指當日在寵物店目睹一名女童「扭計」買「小紫倉」，母親為了安撫她，而選擇了1個小型手提籠，並向店員表示欲買1隻倉鼠。店員見狀即指出手提籠不適合飼養，並推薦另一個正常大小的籠給她。惟港媽則指「覺得呢個太大啦，女女爸爸都唔同意買咁大」。

此時另1位較資深店員走出來跟她們交涉，清楚表示「我哋係唔會賣畀你，除非你係買埋一個合適嘅籠畀隻倉鼠仔」，其後又補一句「倉鼠係一個生命來，你應該係好好地教育你囡囡，等佢知道點樣尊重呢個生命」。沒料港媽堅拒購買較大的籠，還表示「咁我哋剩係買隻倉鼠唔買個籠囉」，最終店員仍「企硬」拒賣倉鼠給她們。

店員向港媽表示「倉鼠係一個生命來」，應教育女兒尊重。（GettyImages）

帖文引來網民熱議，紛紛大讚店員盡責及有原則，「唔好因為佢賣得平就罔顧佢生存嘅應有權利」、「呢間店值得支持！唔買籠就咁拎走隻鼠，未返到屋企都畀車車死」。有的網民則批評家長不尊重生命，「只當玩具，好肯定玩完即棄」、「身教真係好重要，點樣嘅家長就會有點樣嘅小朋友」；有網民就指出，有寵物店已註明不會將倉鼠售給小朋友飼養，「就係多得呢啲人」。

流浪狗跟住行唔願走 好心連登仔通宵陪伴 搵義工兼帶去診所獲讚

不少連登巴絲打也是愛毛孩之人，曾有巴打發文，指凌晨下班回家時，被1隻大型唐狗「跟住行」逾1小時，當他坐下時，狗狗也懂性地跟住趴下休息。樓主擔心狗狗走失，一直在旁陪伴並代為聯絡義工，至半夜更帶同狗狗到診所檢查晶片，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家，好人好事獲一眾網民大讚。



有連登網民凌晨下班回家時被1隻唐狗尾隨，他擔心狗狗走失，在旁陪伴通宵並代為聯絡義工，待牠安全獲安置到義工家中才安心回家。（連登討論區圖片）

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樓主聯絡了狗義工，並拍照顯示他以狗帶帶同唐狗乘車前往大埔的獸醫診所檢查晶片。（連登討論區圖片）

有連登女曾發文分享領養松鼠狗的經歷，表示為了照顧1隻激似狐狸的狗狗，近兩年來她改變了不少生活習慣，例如少了約會朋友，但仍感到十分值得，直言「狐狸」已變回喜歡扮可愛的狗，更感激愛犬領養了自己，「令我人生重回正軌」。帖文感動不少網民，大讚樓主對狗狗照顧有嘉，人狗一同成長是最好結局。



連登絲打「基路基路仔」分享領養「似狗嘅狐狸」的窩心經歷，形容養狗後「人生重回正軌」。（連登討論區圖片）

經過兩年相處，樓主說養寵物後最大的改變，是每日放工也會歸心似箭，「人哋話多謝你領養咗佢，但我要多謝你領養咗我」。（連登討論區圖片）

流浪狗追住電動車，足足跑了3公里。（微博影片截圖）