丈夫擅動用聯名戶口首期儲蓄　5萬元資助胞弟結婚　人妻：嬲到喊

錢銀問題從來都是夫妻間的大難題，有已婚女網民分享指，丈夫擅自動用聯名戶口中為將來置業的儲蓄，資助5萬元作小叔結婚之用，還要有心隱瞞，直斥「你用自己錢我話知你，你用聯名戶口錢，係咪應該要講聲？」，一怒之下回娘家暫住。



有女網民在香港討論區發文，指丈夫胞弟將會結婚，她與丈夫協商好決定給予1萬元人情，惟小叔竟私下遊說丈夫資助5萬元，還打算瞞着她，令她非常憤怒。（《寶寶大過天》劇照）

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有女網民在香港討論區發文，指丈夫胞弟將會結婚，原與丈夫協商好給予1萬元人情，惟小叔竟私下遊說丈夫資助5萬元，還打算瞞着她，「如果唔係聯名戶口冇咗5萬蚊我真係唔會知」。

她補充指，該聯名戶口是將來買樓的首期儲備，差不多是一人儲一半，「我每個月為咗草錢，左慳右慳，難得生日先會去豪下，依家粒聲唔出拎走5萬，我真係嬲到喊呀」，又指娘家有事需要錢，也不會動用聯名戶口的儲蓄，「佢用私己錢我冇問題」。

帖文引起網上熱議，有網民認為兩兄弟不應太計較，「咪當畀大份啲人情囉」、「人地兄弟情咁多年，好難講」、「你睇開啲，再嘈連老公都冇埋」；但有人則認為丈夫當然可以伸出援手，但不應動用聯名戶口，「一係就問埋你等你同意，一係佢應該用私己錢去幫」，跟對方商量一下是必需的事。

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