港男大學畢業炒股欠債百萬　靠呢招翻身脫貧買樓：放棄先係最可怕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-01 18:00

「逆境自強」說來容易，但做起來卻非常艱難，並非所有人都能在每次挫敗中重新振作。不過，有港男日前就投稿分享自身經歷，指自己在7、8年前大學畢業後辭去工作全職炒股，後來在股市中慘輸至欠債逾百萬，家中被斷電、斷媒氣，甚至一度有輕生的念頭。幸好樓主最後沒有放棄，先後打工和自立門戶做生意，不但還清債項，更有閒錢置業，故希望以其經歷鼓勵遇上挫折的人，「失敗唔係最可怕，放棄先係最可怕，慶幸我冇選擇結束自己嘅生命」。

有網民發文分享自身經歷，指早年曾因炒輸股票而欠下一身債，堅持多年終還清債務，甚至成功上樓。（《男人唔可以窮》劇照）

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樓主日前在facebook專頁「辦公室日報」投稿，憶述他7、8年前投身股市，自以為眼光和技術足以靠買賣股票維生，便辭職和留家炒股度日，結果輸到「損手爛腳」，需向財務公司借錢應付日常生活，「最窮嘅日子要喺屋企摷啲『神沙』（散銀）出嚟先夠錢買飯同搭車」，女朋友不久亦離他而去。

在欠債生涯中，樓主經常收到財務公司的追數信、水電煤催款信等，而他寄出多份履歷找工作卻沒有回音，「最灰最黑暗嗰段日子，我真係諗過自殺……試過喺屋企對住四面牆傻笑大笑」。他後來找到茶餐廳侍應的工作，在4個月後轉至美容用品公司任文職，晚上再找兼職以賺錢還債。

該名網民稱，他在茶餐廳打工4年後轉到美容公司做文職，及後自立門戶創業。（《男人唔可以窮》劇照）

樓主續指，由於工作的關係認識了一眾好同事和供應商，不久便嘗試做生意，希望財務上能更靈活安排，「純粹想生活得有尊嚴少少」。所幸的是，樓主經營生意有道，最終還清了所有債務，更有閒錢買樓置業，雖然只是遠離市區的小單位，但仍感到心滿意足。

他在帖文鼓勵一眾網民，希望大家在逆境中自強、永不放棄，「7至8年話短唔短，話長唔長，我當年以為自己一世都唔會逃出生天，差少少就選擇自殺，但吃過無數嘅苦頭之後，今日都可以安安定定」。

回顧過往曾欠債逾100萬元，甚至被人斷電斷煤氣，最後卻仍能堅持下來，他說道：「失敗唔係最可怕，放棄先係最可怕，慶幸我冇選擇結束自己嘅生命。」

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