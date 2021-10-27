男童名字「ABCDEF GHIJK」被嘲笑　爸爸解釋怪名背後藏心願超有愛

幫孩子取個獨特又有意思的名字並不容易。印尼媒體最近報道學生接種疫苗時，意外拍得1名12歲男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，名字極長兼11個字英文字母順序排列，令他在網絡上一夜爆紅。不少網民都笑這名字奇怪又愚蠢，惟父親接受訪問時卻解釋，名字背後暗藏1個心願。



印尼媒體最近報道學生接種疫苗時，意外拍得1名12歲男童名叫「ABCDEF GHIJK Zuzu」，名字極長兼11個字英文字母順序排列，令他在網絡上一夜爆紅。（網上圖片）

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據當地媒體報道，男童的名字「ABCDEF GHIJK Zuzu」，通常會被人省略「B」和「C」，親戚朋友都會簡稱他為阿德夫（Adef）。而男童父親朱發米（Zulfahmi）受訪時則指，在妻子懷孕前，一直希望能給兒子取個與眾不同的名字，終於花了6年時間想出來。

朱發米透露，為阿德夫申請出生證明時都受到特別注意，官員都不敢相信有爸爸會取這個名字，要經過多番解釋才相信他是認真的。至於名字的意思，他表示自己曾經夢想成為1名作家，直至現在仍然很喜歡寫作，亦希望兒子對文學和語言產生興趣，因而萌生給他取1個獨特名字的想法，並相信這個名字總有一天會走紅。

另外，原來阿德夫的姓氏「Zuzu」也有特別意思，是由父母名字Zulfahmi和Zuhro的頭兩個字合併而成。有趣的是，阿德夫有2名分別10歲和2歲的弟弟，但他們的名字都很正常，分別為Attur和Ammar，據知父親本來都想為兩人改名作「NOPQ RSTUV」及「XYZ」，最後還是「懸崖勒馬」改變主意。

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