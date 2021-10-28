【地鐵關愛座】師奶叫學生哥起身畀佢個寶寶坐　網民一睇細節鬧爆

你對「寶寶」的定義為何？會走路的孩子還可以稱為「寶寶」嗎？近日台灣有婦人要求學生讓座給自己的「寶寶」，網友看過細節後忍不住嘲諷：「最佳不要臉示範！」



文：許姓網友（發表於爆怨公社）

大兒子說了他最近在地鐵（台灣捷運）上遇到被要求讓座的經歷。

一對夫妻帶著一個已經可以自己走的小孩站到他面前（已確認當時坐在非博愛座上），媽媽開口劈頭就大聲問：「同學！你可以讓座給我的寶寶嗎？」

連同行老公都唔幫 睇睇網友爆怨原文同網民反應▼▼▼

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那位父親有試圖阻止他太太，說「我們再一站就要下車了」，但不果。大兒子因為身穿學校制服，也不想被路人拍攝上傳公審，其實已經起身準備讓座了。雖然心裡略略不快，後來也還是起身讓了座。但那位太太還一直再三跟他強調，跳針講了好幾次，她孩子只是個寶寶（我以為抱在懷裡面才會用這個字形容……）

我很驕傲我兒子識大體的表現。恐龍父母無所不在，誰沒當過父母的寶寶？就算是寶寶又怎樣，又不是我跟妳生的，怕站不會去坐的士？讓座是美德不該是義務！

文章吸引大批網友留言：「最佳不要臉示範」、「起身讓座時應該微笑對她說：祝願你的寶寶永遠是寶寶～」、「每個人都是付費上車的並不是免費坐車，讓不讓座看自己，強迫讓位是怎樣」、「難怪現在很多人裝聾，因為不要臉的人真的很多 」、「跟識不識大體無關。會告訴孩子看狀況讓位。真不幸被公審，我絕對會出來捍衛自己孩子」、「父母帶小孩搭公共交通工具一定要有『沒有位子』的認知，逼人讓位實在不可取」、「不是有說不的權力嗎？社會上，真的不要學會委屈的say yes」。

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