西客搭巴士冇散紙　鬧爆司機唔找錢服務差　網民：基本常識都沒有

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乘搭巴士無論司機或是乘客也要有各自的責任與義務，不過有台灣網民撰文，表示自己是位巴士司機，而工作期間卻遇上西客。樓主指，當時乘客的悠遊卡餘額不足，身上又無散紙，於是拿出一張100元表示要找錢。樓主遂解釋不設找續，對方即鬧爆服務差，令樓主感到無奈。

網民近日於facebook群組「爆怨公社」撰文分享任職巴士司機的經歷。（Getty Images）

該網民近日於facebook群組「爆怨公社」撰文分享任職巴士司機的經歷，他表示不時遇到乘客因為悠遊卡無錢，碰巧身上又無帶錢，於是做好心先賖錢，讓乘客日後再還。不過最近樓主卻遇到一無賴乘客，令他感到灰心，「有點心寒，考慮要不要過陣子換工作」。

點擊下圖睇巴士司機遇上無錢西客▼▼▼

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網民留言批評西客毫無常識，「這種人真的很討厭」、「某些人就是欠爆擊」、「那有錢請他去坐計程車」、「查一下精神病院是不是有人逃脫」、「要搭公車連基本的常識都沒有，真可憐」。部份網民也有鼓勵樓主，「不要被這些人消滅了對工作的熱情」、「總有人知道你的好心」、「加油，很感謝司機每天辛苦的送我們到目的地」。

（facebook群組「爆怨公社」）

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