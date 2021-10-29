只差半秒！男童踩滑板車衝紅燈　貨車急扭軚閃避直撞路壆幸無傷亡

馬路如虎口，父母任何時刻都要留意小朋友，避免發生交通意外！早前內地1名6歲男童踩滑板車衝紅燈經過路口，幾乎被1輛大貨車撞倒，幸好司機及時扭軚，男童只跌倒在地上，更可以自行起身返回行人路。不過貨車扭軚後撞到道路分隔帶，警方判定事故責任全屬男童父母，全額賠償需由男童父母支付。



內地1名男童踩滑板車通過馬路，結果引起交通意外。（網上短片截圖）

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意外於蘇州太倉發生，從路口附近的閉路電視片段可見，事發時為晚上，而且路面濕滑，疑似曾經下雨。該路口屬4線雙程行車，發生交通意外的方向佔其中2條行車線。

片段開始時，1輛大貨車相信因司機留意到男童衝紅燈，所以停於慢線的過路處之前。當男童踩滑板車經過路口時，快線突然有貨車駛至，千鈞一髮之際，男童和貨車都分別減速並急急轉向。男童看似被貨車碰到，但沒有被貨車壓住，意外後更可以自行起身跑回行人路。不過貨車急剎及轉向後卻撞上分隔帶，車頭撞到路牌及燈柱。

當地交通警判定事故責任全在男童父母一方，需要負擔所有賠償。（網上短片截圖）

當地交通警察確認該宗交通意外，指男童衝紅燈過馬路肇禍，貨車司機看到男童即緊急煞車再轉向躲避，所以撞上路上物件。警方又指，事發時男童父母並沒有在旁邊或附近照顧，男童沒有嚴重受傷全靠貨車司機反應快速，判定事件責任全在男童父母一方，需要承擔民事責任上的賠償。

意外後網民大讚事件中的貨車司機，「司機太可以了，這個光線條件下能觀察到，還成功避開」、「司機反應快，不然就麻煩了」。留言亦都提到，男童幸運逃過一劫可謂十分大命，「賠多少錢都值，起碼孩子還活着，賠吧，誰讓做父母的都不好好看孩子」。

（網易新聞）

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