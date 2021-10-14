養2年小狗遭嫲嫲10元賣走　女童阻止不果　目送愛犬崩潰痛哭超慘

寵物是不少人的心靈陪伴，如果被強行送走絕對會令人崩潰痛哭！最近內地網上流傳短片，指有老婦在孫女面前以10元人民幣（約12港元）賣走她養了2年的小狗，孫女出盡方法都未能阻止狗販將愛犬帶走，最後只能坐在地上心痛嚎哭。有報道提到，鄰居看到孫女的傷心表現時都感到心痛，曾出言相勸不要賣狗但不果。而老婦指並非反對孫女養狗，但該頭狗已經幾次發惡追人，只是最後沒有咬到人，她怕終有一天狗會咬到人，所以才將牠賣走。不少網民都同情女童的遭遇，又恐怕事件會令她留下心理陰影。



河南新鄉1名老婦強行將孫女養了約2年的小狗賣掉，令孫女十分傷心。（網上短片截圖）

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事件發生於本周一（11日），河南新鄉1名老婦與1名狗販協議好，以10元賣出她孫女飼養的小狗。女童在場目擊整個交易過程，其間不斷想阻嫲嫲把狗犬賣走，又想把狗狗取回小狗，女童先是不斷拍打嫲嫲的身體，不過嫲嫲完全沒有理會，她之後又將嫲嫲手中的10元搶過來塞給狗販，不過狗販卻趁嫲嫲將女童拉開時倒車準備離開，似乎以動作表態會堅決買走小狗。

女童眼見小狗已離開，感到十分絕望，只能無助地坐在地上哭泣大叫，場面令人心酸。賣狗期間曾有鄰居到來查看，見到女童又哭又喊覺得十分可憐，於是叫老婦讓孫女把狗留下來，不過最終沒能勸阻。原來小狗曾有數次發惡追人及作狀咬人的紀錄，老婦擔心小狗最終都會咬傷人，無奈下將狗賣掉，她強調不反對孫女養狗，只是這隻狗養不得。

女童眼見小狗被賣走，坐在地上痛哭。（網上短片截圖）

大部分網民都認為，孫女目擊寵物被家人強行賣走，將會形成很大的心理陰影，「兒時不被尊重的苦，我會記恨一輩子」、「這種有可能導致孩子以後不敢去愛的」、「聽小孩哭的那麼傷心，我都難過了，家長怎樣還能堅持的？」、「打疫苗、牽繩就能解決」。

不過亦有人表示理解老婆的決定，因為「被狗咬不是開玩笑」、「老奶奶怕狗咬人，為了其他人忍痛割孫女的愛，也是值得尊敬的」、「有些人不能理解，狗咬到人賠多少錢，知道嗎？」。

（網易新聞）

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