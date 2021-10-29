觀眾低頭睇手機亂入賽道　單車手猛撞摔地　慘被連累失冠兼傷頭

睇路呀！西班牙加那利群島（Canary Islands）上周末舉辦1場單車賽，排第1名車手準備衝線一刻，旁邊女觀眾突然低頭闖出賽道，車手來不及反應就碰個正着，結果雙雙飛身倒地，車手不僅失去冠軍獎牌，更撞傷頭部送院救治。



當第1名車手準備衝線一刻，旁邊女觀眾突然低頭闖出賽道，車手來不及反應就碰個正着，結果雙雙飛身倒地。（影片截圖）

觀眾闖賽道撞車手全過程▼▼▼

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據外媒報道，意外發生在上周六（23日）下午，當地正舉辦單車賽事。從比賽影片可見，賽道旁沒有設置圍欄，以阻擋觀眾橫過穿越，正當1名穿天藍色單車服的車手作最後衝刺奪冠時，有黑衣女子拿着手機，突然闖入欲越過賽道到另一邊。

車手見狀驚嚇得張開大口，但由於車速很快，已經來不及反應就猛烈撞上女子，2人即時摔倒在地，車手還翻滾了半圈，現場傳來一陣尖叫聲。意外發生後，黑衣女傷勢不重，現場接受治療，而車手頭部中度受傷，送往醫院救治。警方已就事件進行調查，暫時未對任何人作出指控。

影片於網上流傳，不少人都批評主辦單位安排不當，「哪可以不將觀眾分開？」，亦有人替選手不值，「所有的努力訓練，勝利就在眼前，突然冒出一個傻子」，又指是對「低頭族」一個警誡，「行路不帶眼，都是手機惹的禍」。

同場加映：熱氣球撞意大利名勝 吊籃載遊客空中恐怖傾斜 97年石雕墜地粉碎

意大利科莫（Como）發生1次熱氣球可怕意外，1個載滿乘客的熱氣球升空不久失控，正面撞上當地名勝弗提阿諾神廟（Voltiano Temple）。片段可見，吊籃當時超大角度傾斜，幾乎要翻過去，連石雕藝術都被撞甩墜落，場面恐怖。



熱氣球撞上名勝恐怖瞬間▼▼▼

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同場加映：機動遊戲突失控變恐怖飛毯 基座劇烈搖晃 遊客卡半空瘋狂旋轉

機動遊戲講求刺激，但如果設施運作期間有異樣，甚至失控未免太驚嚇！美國密西根州早前亦發生事故，1個名叫「魔毯」（Magic Carpet）的機動遊戲疑基座鬆脫，在運作中劇烈前後晃動，整個機器像要翻過去似的，遊客被卡在半空中瘋狂旋轉，嚇得全場大聲尖叫，最終集結善心民眾的力量，才讓「魔毯」平衡下來。



機動遊戲劇烈搖晃驚嚇一刻曝光▼▼▼

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同場加映：跳傘男準備下秒跳路人狂喊「停止」救一命驚險畫面嚇傻千萬人

跳傘男準備下秒跳 路人狂喊「停止」救一命 驚險畫面嚇傻千萬人

跳傘是受歡迎的極限運動之一，不過享受刺激之前，必須做足安全措施，以免變成「死亡遊戲」。外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備低空跳傘（BASE jumping），突然有路人大叫「停止」，原來是腳部的安全帶未有繫好，男子聽見後即爬回欄杆後邊，情況超驚險。



外國一段短片在網絡上熱傳，只見1名男子正站在橋邊準備跳傘，突然有路人大叫「停止」，原來是安全帶未有繫好。（TikTok影片截圖）

路人喝停跳傘男畫面逐格睇▼▼▼

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