婚前想住市區棄買新界樓　港男生3子女悔冇入市：元朗3房都買唔起

香港地樓價走勢長線只升不跌，年輕人婚後想有個安樂窩並不容易。有網民早前於討論區發文，指堂哥婚前有意置業，惟當時未能負擔購買市區樓，打算先儲錢再作打算。婚後夫婦一直與女家同住，至今已誕下3名子女，故如置業最少要購買3房單位，令堂哥非常後悔當年沒有一早入市。



有港男婚前因未能負擔市區物業而放棄置業，婚後誕下3名子女卻後悔沒一早「上車」。（《向西聞記》劇照）

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該網民於香港討論區以「堂哥話好後悔當年冇買樓結婚」為題發文，指堂哥結婚前已有置業的打算，並已有足夠資金購買新界樓。不過堂哥心儀市區物業，遂決定先儲蓄再作打算。

樓主指，堂哥婚後一直與女家居住，「點知住住下就住咗幾年」，現時更與堂嫂育有3名子女。他形容堂哥夫婦並非未能儲錢，然而現時一旦買樓便要選擇至少3房單位，變相或未能負擔，因而相當後悔沒一早入市，「咪話巿區呀，元朗3房都買唔起呀」。堂哥的經歷令他感嘆：「如果想買樓，真係要諗清楚想生幾件先。」

樓主指，堂哥與堂嫂育有3名子女，形容夫婦並非未能儲錢，然而現時一旦買樓便要選擇至少3房單位，變相或未能負擔。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引起網民共鳴，有人認同先置業後結婚屬「較保險」做法，而且需按個人能力計劃是否生小朋友，「其實都係真，不能話幾十年前嘅人四五條友住300呎，如果能力真係住得起兩房，生一兩個好喇」、「未買樓先生仔，自己行錯路，行咗條不歸路」。

亦有網民認為難以找到符合所有理想條件的單位，有能的話應先置業，再打算日後換樓，「買樓唔好咁揀擇，上咗樓先，有錢再換」、「有能力就上車先」、「眼高手低囉，無樓就點都要買第一間先啦，又話要市區又話港島又三房，呢世都唔使買啦」、「目標單位永遠係自己差少少先買到嗰間，買樓唔降一啲要求，或者唔衝動，真係一世買唔到樓」。

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