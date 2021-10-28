酒店男客住1個月拒客服打掃　留垃圾山超恐怖　女工想嘔大叫：666

要怎樣才能令「見慣世面」的酒店執房員亦大吃一驚？甚至當場大喊「哇，這怎麼住啊！」、「666！」？內地有男子入住雲南1間酒店1個月，期間拒絕讓職員入內清潔，職員樂觀以為他想靜靜地自己打掃，沒料到日前男客在未有退房下離去，女工入房時，驚現男子打造了一座「垃圾山」！網傳影片可見，女工開門時見到全房都是垃圾，有大量外賣包裝盒，多到無法清出通道，床頭更是放滿了煙頭，廁所還有大灘啡黃色異物液體，嚇得她驚呼連連大叫「666」。網民直言隔着屏幕像嗅到臭味，質疑這名男子「沒有垃圾睡不着覺」。



內地男子住酒店1個月足不出戶，日前突然離放，留下一座惡臭垃圾山。（微博影片截圖）

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「666」是內地潮語，意思是形容某人、物或事件很厲害、令人折服，最初是在網絡遊戲興起，其後引申為口頭用語，有驚嘆之意。

這是令酒店員工驚叫「666」的事件發生於雲南德宏芒市1間酒店，10月24日，酒店發現1名住房1個月的男子悄悄離去後，竟留下1座「惡臭垃圾山」。原來男子入住後一直拒絕讓職員入內清潔，原以為他在房內放了許多貴重物品，或者想自行打掃，故職員亦不以為意。職員指，男子1個月內未曾外出，一直是點外賣，只會叫人將食物放在門口，由他自己開門拿。

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男子床單泛黃到發黑，床邊還有大堆密密麻麻的煙頭。（微博影片截圖）

日前男子未有正式退房下，只告訴職員要出門一趟，之後就不見蹤影。女工之後入房檢查，卻發現恐怖一幕。從女工拍攝的影片所見，房間內垃圾遍地，清空一條路都難，近看是大量未吃完的外賣，食物連盒子都沒蓋上就這樣放着，而且除了枱面，地下都是食物盒。

床頭櫃位置遠看似有一大堆花生殼，近看才見到全是煙頭，床單亦已經泛黃。而廁所也是遍地污漬，馬桶附近有一灘啡黃色液體加異物，疑為尿液。拍片職員忍不住看得「嘩」、「嘩」聲，「這怎麼住啊，我的天」、「666」，語氣似嚇到不知應該哭還是笑，還說感覺到房內有蒼蠅和蚊子。

網民看到影片大呼惡心，「這他X是個豬窩呀」，形容隔住螢幕都聞到臭味。有人質疑就算他拒絕打掃，「讀書的時候沒有做過值日生嗎」，認為這種住戶除了本身有衛生習慣有問題，「大概率還有心理問題」、「沒有垃圾還睡不着覺？」

（綜合）