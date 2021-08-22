90後情侶退租後失聯　單位內棄狗餓足半個月　滿身屎尿毛髮現蛆蟲

破壞租住單位的租客已夠討厭，竟然還有人能突破下限？內地1對90後情侶早前在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，中介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見1隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物義工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網民直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。



狗狗被遺棄屋內多時，義工指牠長期浸泡在排泄物上。（微博影片截圖）

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事發於江蘇南京，內媒報道，當地1對同樣生於1999年的年輕情侶經中介公司租屋，租約到期後，中介公司的職員多次聯絡該對情侶不果，過了大半個月才成功找到；該對情侶付錢補了押金，中介要求他們搬走及還交鎖匙等，但他們再度失聯。

直至最近，中介在沒辦法下派人入屋，發現屋內凌亂得很，更有狗狗被遺棄。雖然房屋可打掃乾淨，但遺下的狗狗則不知怎辦，中介裏有職員是狗主，便聯絡動物義工到來救助。

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南京福星流浪動物基地的義工指，她到場時單位髒亂不堪兼發出惡臭，進門見到狗狗縮在單位角落，就算看到有人入屋，也只能很勉強搖晃頭部。屋內的床、每個房間都充斥狗糞和垃圾。義工出發前以為只是接走家的養狗，天真得只帶了狗繩，但到現場後被嚇呆，形容狗狗「身上全是屎尿，抱都抱不走」。當抱起狗狗的頸時，牠還想咬人，沒辦法之下先替牠打鎮定劑，然後才送去動物醫院。

萬幸的是，動物醫院指狗狗身體沒有出大毛病，但保守估計至少有15天沒吃沒喝，義工直言這麼多年來第一次遇到這麼髒和臭的狗，畫面慘不忍睹，令她非常震驚。義工向內媒表示，她早已習慣聞狗隻排泄物氣味，但她當時幾乎臭得要嘔吐，「我救過這麼多狗，沒有一個這麼臭的，流浪狗都沒這麼臭」，狗狗身上的毛全都被排泄物浸泡，醫生幫牠剃下來的毛裏面還有蛆蟲，毛下長滿皮膚病，「這種虐待比你一刀把牠給殺了都痛」。

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網民點睇：



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目前善心人士的捐款已足夠支付狗狗醫藥費，牠仍留在醫院，已能從籠子走出來慢慢走和吃東西。義工事後致電情侶租客，但他們不接電話，行為極其不負責任，呼籲民眾養寵物前要確保能夠不離不棄，真的將牠們當成家庭的一分子。

（綜合）