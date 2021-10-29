男子阻惡客吃霸王餐被捅死　店方批自己找事　網民：說法令人心寒

見義勇為一定有好報？未必！去年10月，四川29歲男子沈嚴吃飯時，見到59歲鄧姓男子想吃霸王餐，並與店主老太太爭吵，沈上前勸阻時被鄧男用摺刀捅死，鄧其後被判死緩。

案發後，沈母批評麵店由頭到尾無探望慰問，態度冷漠，未料店主女婿日前大反擊，批評沈男「自己找事」，稱老闆當時已和鄧男達成共識，又質疑沈男是喝了酒，想在女性朋友面前出風頭，批評沈母損害他們名譽，更聲稱擔心去探訪時沈母會情緒失控，「砍我們2刀把我們砍死了，誰來負這個責？」。雖然店方似道出事件另一版本，但許多網民大呼：「這說法也太讓人心寒了！」



事發時，男子沈嚴走過去勸阻想吃霸王餐的食客，結果被對方捅死。（微博影片截圖）

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案件發生於去年10月20日，四川自貢29歲男子沈嚴到大安區1間麵館用餐，目擊59歲鄧姓男子帶朋友吃飯後不願付錢，強行以賒帳為名離開，在場與店主老太太爭吵。沈男認為鄧想吃霸王餐，於是上前勸阻，詎料遭鄧男用隨身摺刀捅傷，送院搶救不治，驗屍確認死於被利刃刺至肝臟破裂大出血。鄧事後作供時承認殺害沈男，稱覺得他是「多管閒事」。

案件今年審理時，法院判鄧男故意傷害罪成，判處死刑，緩刑2年執行，並需向沈男家屬賠以約3.7萬人民幣。沈母聞判當場昏倒，之後明言不服，會上訴要求馬上執行死刑。沈母稱在醫院只聽到兒子說一句：「媽媽你一定要救我。」最終她失去獨子，事後她希望大安區政法委評定兒子為「見義勇為」，只想為兒子討回公道。

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早前沈母哭訴當局調查時認為鄧男和老闆協商費用時，並未發生肢體衝突，故兒子行為未被評為見義勇為，但她認為兒子的舉動也應該被認定為正能量行為。由於出事食店一直保持沉默，惹來網民批評，沈母也指麵館老闆態度冷漠，事後未曾慰問，更反指兒子行徑影響他們做生意。沈母計劃對案件上訴，並將麵店告上法庭。

麵館老闆的女婿日前回應《澎湃新聞》，質疑沈男當時是飲醉了酒，當時亦帶同1名女性朋友光顧。據他的說法，事發時老闆和鄧男已經達成共識，沈男是「自己找事」。對於未曾探望沈男家屬的指控，女婿聲稱是擔心影響到家屬情緒，如果沈母控制不了情緒，「砍我們2刀把我們砍死了，誰來負這個責？」，更稱想不到辦法聯繫，如果有執法部門建議這麼做，他們就會去探望。女婿又承認目前正就關於名譽權的爭拗與沈母打官司，「她對我們名譽損失太大了」。店方稱明白沈母因兒子死了而很難過，但他們會打官司到最後一刻。

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女婿又批評沈男在別的地方喝醉酒才出現，「不管欠不欠錢，人家都達成共識了」，「店老闆都叫他不要去，不關他的事，喝了點酒帶個女朋友，就想拿點氣質不得了」。他們質疑沈男是假裝維護秩序，實際是想在女性朋友面前出風頭，強調從來無人叫沈男幫忙，事件從頭到尾不關他事。

店方說法令網民嘩然，直斥其措辭令人心寒，「態度令人心寒，哦，不是心寒，而是卑鄙」、「這樣的老闆，也知道為什麼他家有霸王餐了」。有留言認為死者始終是想幫手才遇害，「你還要怪人家影響你生意，良心呢」，甚至覺得事件完全反映想見義勇為應要三思。然而，也有網民認為如果店家真的有達成共識，那沈男當時真的在多管閒事，若他真的醉酒，只能說是「醉酒鬧事」。

（綜合）