內地男殺人後潛逃17年　由油漆工變家居公司主管　被捕因跳廣場舞

殺人後即使逃命天涯，最後還是難逃法網！內地1名男子多年前因為涉嫌殺人而逃命足足17年，當年警方因為技術限制而未能緝兇。直至近年科技進步，令警方取得突破，成功將疑犯緝拿歸案。疑犯多年來一直冒用別人身份生活，更已經成為1間大型家品公司的主管，被捕時還正在跳廣場舞。



內地警方成功將兇手緝拿歸案。（網上圖片）

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疑犯薛男於17年前才剛剛從監獄獲釋，完成暴力犯罪的9年刑期，並從河南走到蘇州投靠親戚開始新生活。當年是三輪車夫的他與行家發生爭執，於是挑釁並毆打行家的兒子，但反而令自己受傷，遂向行家索取700元人民幣醫療費但不果，於是就想方設法報復。

2004年4月25日，薛男被指準備尖刀在街上埋伏，看到行家之後就連刺對方數刀，將對方殺死。當時警方立即調查緝兇，並確定薛男是疑兇，但用上各種方法及前往各省都未能找到有嫌疑的薛男。

內地1名男子潛逃17年之後，終於被警方緝拿歸案。（網上圖片）

2021年1月農曆新年後，警方決定從疑兇的親戚及朋友方面下手，因為他們相信疑犯在某地生活十多年，生活有一定水平之後，就會想與親戚和朋友恢復聯絡。警方整理過薛男父母、8名兄弟姐妹、朋友及同學的關係之後，再梳理出約200人的身份資料及超過1億條訊息。

警方調整相關資料約3個月後，認為當中1個來自廣東佛山的電話號碼有可疑，該用戶名字「薛小X」與薛男屬於同姓，而且「薛小X」的身份資料雖然來自河南，但資金來源卻是廣東，故令警方高度懷疑其真人就是薛男。警方專案組隨後出發到廣東佛山，當時約為晚上7點，薛男騎電動單車到達1個廣場，當時多名警員已經在廣場周邊埋伏，一行動就立即從四方八面包圍薛男，將他壓倒在地上並拘捕。

薛男有跳廣場舞的習慣，被捕時他正在跳廣場舞。（網上圖片）

薛男被捕後交代自己過去17年的逃亡生活，他指自己在佛山最初是1名油漆工人，後來慢慢成為1間大型家居公司的業務主管，有穩定工作及生活。他指自己一直都使用同鄉的生份生活，從來沒有提起過自己的真名，要使用身份證的地方一律避開，每年打1次電話回老家也會用別人的手機，家人的電話號碼亦永遠會儲存少1個數字，並以鋼筋工、水泥工等名字取代。

不過即使是如此謹慎，薛男熱愛跳廣場舞的喜好成為最大漏洞，原來他每晚8點都會到廣場與1名年紀相約的女子跳廣場舞，結果他亦在跳舞時被捕。至7月13日晚上9時，薛男已經被押回蘇州。

（現代快報）

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