童年陰影！男童遭整蠱下體被拉鏈卡到腫　醫生搞唔掂叫消防幫手剪

男人看了會哭哦！安徽日前又發生「老是常出現」的拉鏈卡下體事故，1名男童興同伴玩耍期間，有「熊孩子」將男童的下體套到拉鏈上，結果卡實無法解困，下體卡到腫起來。家長遂帶男童到醫院求助，但醫生指拉鏈實在太硬，最終要叫消防到場剪開拉鏈，才能讓男童成功「脫困」。網民笑稱小孩子玩歸玩，別拿身體重要部位來玩，又笑問：「孩子你們玩什麼遊戲呢？」



男童同伴玩耍時，被「熊孩子」將拉鏈套到其下體上，結果卡實無法解困，其父親馬上送他到醫院求救。（微博影片截圖）

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小孩子就算多百厭，也別亂玩別人的拉鏈。中國消防在微博分享，安徽銅陵10月24日，有個男童玩耍時被小伙伴用拉鏈卡住下體，可憐男童雙手抱頭躺在病床上，脫下褲子讓醫生及消防員檢查。

男童父親表示，當時兒子和幾個小孩一起，「然後用這個拉鏈呢，這個頭啊，他一下套着，套到XX（下體）裏去，是人家小孩套的」。父親說兒子的下體被拉鏈卡住，一會就腫了，只好馬上送他到醫院，但醫生說拉鏈太硬，要打119找消防員是處理。

影片中醫生拿起拉鏈，好讓消防員用老虎鉗將拉鏈剪開，在場的人連忙說「慢點慢點，那個有點鋒利」，在旁的親人立即掩着男童的面，免得他看到害怕。最終消防員大力一剪，終於助男童脫困，消防亦發文慨嘆：「熊孩子真是不讓人省心啊。」

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網民爆笑稱「論拉鍊卡哪裡的皮膚頻率最高？」、「又卡一個！童年陰影」、「原諒我笑出了聲」；但也有人認真勸告，小孩間打鬧也不應傷害別人身，「別拿身體開玩笑，小朋友們玩鬧要有限度呀」。而且現在不管是下半身還是上半身的危險都要找消防員，「我們消防朋友真是連醫生的工作都做了」。

有「過來人」亦分享經歷，指小時候也因為這樣玩而卡過，當時害怕得不敢說，「實在沒辦法，用菜油抹了一點，然後幸運的出來了」。

（綜合）