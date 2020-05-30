男童拉鏈夾下體　哭喊：你都給弄壞了　消防員忍唔住由頭笑到尾

相信不少男生小時候經歷過褲鏈夾下體之苦，就算怕羞都要找大人求助。日前內地發生一宗同類事件，8歲男童下被夾住請來消防員幫忙，3名消防員一見到男童就忍不住爆笑，而這名男童又竟然指揮官上身，教消防員應該怎處理，消防員們的表情完全出賣了他們內心想法，網民紛紛笑言希望他快點忘記這尷尬經歷，但有人批評這個男童態度欠佳，像一名「小屁孩」。

消防員一入屋爆笑指着男童說他夾到下體。（微博影片截圖）

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事發於5月26日江蘇淮安，一名8歲男童下體被拉鏈夾住，無法取出報警求助，消防員到場後擺出壞心眼表情，笑笑口稱：「小朋友小雞雞卡住了。」兩名消防員想移動男童身體檢查，男童害怕得連忙說：「不行不行。」消防員稍加安慰後叫男童躺下，想盡快拉開拉鏈，試着和小孩聊天讓他分心。

小孩躺下後，另一名消防員都前來「會診」，驚訝問男孩為什麼夾成這樣。這時男童心一急反而開始指揮消防員，當消防員還在研究策略時，叫他們「咋辦，用東西把它滑出來」。

心情輕鬆的消防員反問男童是哪裏人，「為什麼方言我一句都聽不懂」，但還是聽從男童的指導，拿出了相信是洗潔精的物品充當潤滑劑，並拿起一個鉗子想剪開褲鏈，還打趣說：「馬上快六一了，你這個遊戲玩得比較大。」

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男童「手術後」說下體被消防員弄壞了，消防員連忙安撫說沒事。（微博影片截圖）

見消防員用鉗，男童馬上嚇哭，呼叫萬一剪到別的地方怎辦。雖然消防員一直在開玩笑，但動起手來一會兒就成功將拉鏈取出，還湊前查看檢查。可惜男童對「手術」不甚滿意，哭腔說：「怎麼變這樣了，你都給弄壞了。」一班消防員齊聲說出「沒壞沒壞，沒事沒事」，想安撫男童心情。

影片引來網民熱議，笑稱「希望他忘記這個他這一生可能最尷尬的時刻」，而且還有人表示不少男生小時候都曾被拉鏈卡住，不宜過度取笑。但亦有人批評，男童對着前來幫忙的消防員態度欠佳，「這小屁孩語氣好垃圾哦」。

（澎湃新聞）