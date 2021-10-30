一朵幾十年才開花一次的奇葩，在荷蘭古老的萊登植物園熱帶溫室裡盛開，吸引了絡繹不絕的遊人。它名為Amorphophallus decus-silvae，有兩米多高，因外型巨大堅挺，被稱為「陰莖植物」（Penisplant) ，同時散發刺鼻腐臭味。今次是這種植物24年來首度在歐洲開花，也是歐洲史上第三次開花。可惜昨（29日）花已枯萎，再會無期。



「終於！我們的陰莖植物 Amorphophallus decus-silvae 已經完全開放並開花了。它的氣味也出現了，快來看看吧！」萊登植物園（Leiden Hortus Botanicus）22日興奮的在Instagram宣佈，這是該物種第三次在歐洲開花，實在是一個不容錯過的事件！上次有同種植物在這裡開花是1997年，與今次開花的並不同株。

Amorphophallus decus-silvae與著名的 Amorphophallus titanum（ 泰坦魔芋，別名大王花、屍體花）有親緣關係，同樣源自印尼熱帶雨林，開花時會散發出難聞的腐臭氣味，以吸引蒼蠅和其他傳播花粉者。

萊登植物園這株陰莖植物是一名園丁在6年前種植，園方9月中旬注意到出現花蕾，短短一個月花蕾長逾50厘米，莖部高達2米，園方也在網站上更新開花狀況，以便遊客前來觀賞。19日終於在眾所期待之下開花。

然而花開花落，植物園昨日（29日）上載了 Amorphophallus decus-silvae 凋謝的照片，宣佈它花期正式結束了。