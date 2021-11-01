網上外賣落錯單　人在青衣卻揀錯長沙灣取　街坊群組發文贈有緣人

網上外賣方便，但如不小心揀錯取餐店舖就麻煩大了！早前有網民在facebook群組上發文，指自己人在青衣卻叫錯外賣在長沙灣取餐，因此上載截圖「送畀在附近的有緣人」。帖文發出十多分鐘之後，就有人留言指已經取餐，並向樓主致謝，樓主則客氣回覆指「咁樣唔使我浪費了」。不少網民都大讚樓主好人好事值得支持，但提醒如果下錯單可以考慮直接致電餐廳取消。



樓主在大快活網上落單叫外賣，但卻選錯位於長沙灣的店舖取餐。（Google Maps截圖）

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樓主於周六（30日）早上8時43分在facebook群組「長沙灣街坊」上發文，指自己人在青衣，但「叫錯外賣地方」。他指在網上落單叫外賣時，意外選錯了在長沙灣青山道一間快餐店自取，希望附近有有緣人可以去提取外賣，以免浪費。樓主亦上載外賣截圖，可見他於早上8 時25分叫了一個價值42.5元的早餐，並提供取餐號碼，他更在留言中提到「先到先到，本人只是不想浪費」。

8時54分有網民留言指「咁我行過去攞，ok？」，數分鐘後再指「我已經喺門口」，之後更上載取餐照片，表示「多謝」。樓主則回應網民稱，「我也謝謝你，咁樣唔使我浪費了」。

不少網民形容事件搞笑，「一個好特別又好搞笑嘅帖文，但又好正，樓主好人好事唔浪費，畀個讚你」。亦有人留言提醒樓主，「下次可以打電話去取消，上次有個客都係咁」、「你可以打電話去取消，改在青衣取」。

（facebook群組「長沙灣街坊」）