女學生食火鍋偷偷向老闆塞字條　他看完即奔醫院　結局暖爆網民

各行各業也有獨特的「職業病」，醫護人員的習慣也許是特別留意別人的健康狀況。內地數名醫學院女研究生到火鍋店慶祝生日時，留意到老闆面部有異，結帳後偷偷向對方塞了1張字條提醒。老闆忙碌過後翻開紙條非常感動，翌日即按學生們的建議到醫院檢查身體，可幸結果一切正常，他事後特意將檢查報告上載，希望尋回學生「報平安」。事件獲得網民瘋傳，大讚幾位學生有醫者心腸，「日後必定是好醫生」。



內地數名醫學院女研究生到火鍋店慶祝生日時，留意到老闆面部有異，結帳後偷偷向對方塞了紙條，提醒他檢查身體。（抖音截圖）

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於成都經營火鍋店的陳少華日前因1段抖音短片爆紅，他指上周有晚店裏來了5名女學生，眾人替其中1人慶祝生日，「看到有個女生戴了生日帽，中間還過來找我借打火機，估計是點蠟燭用的」。當晚大約8時，其中1名女生找他歸還打火機，「我說不用還，她們還是把打火機給了我，順手又塞了張紙條」。

陳少華以為女生的紙條寫了對火鍋店的意見，等到忙碌過後才打開查看，原來女學生在紙條寫上：「老闆您好！您家口味很好，我們是華西（醫學院）的學生，希望您能照顧自己的身體，尤其是心臟方面，面部有黑色可能會是一些內部疾病的反映，早診早治。祝生意興隆！」

陳少華指，幾名學生遞上紙條時已經結帳，並非因有要求才提醒他，認為她們非常有心，故希望尋回對方。（抖音截圖）

紙條內容令陳少華非常感動，「我們素不相識，她們還專門這樣善意提醒我」，故翌日就前往醫院檢查身體。他續指，幾名學生遞上紙條時已經結帳，並非因有要求才提醒他，認為她們非常有心，故上載片段希望尋回對方，「全網尋找這幾個好心的小姐姐，我想說聲謝謝」。

之後他又再次更新，貼出體檢報告、超聲波及心電圖的相片，向網民及幾名學生遙距「報平安」，「檢查了正常！報告單上也是一堆正常、未見異常的描述，但我還是很感謝她們，篩查一下總歸是沒錯的」。

陳少華的短片上載後即引來網民讚好及轉發，紛紛大讚幾名學生「非常暖心」、「小姐姐以後一定是個好醫生」、「學以致用，學生就是這樣，知識再多再好，也要應用於實踐」、「好傢伙，吃個飯來個面部會診」。而四川華西醫學院事後亦證實，5位女學生的確是該校的公共衛生學院研究生，她們低調表示這只是件普通的小事，感謝外界關心。

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