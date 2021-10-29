小兄妹遇地震　哥哥即霸氣喊「過來」　衝去緊抱妹妹暖哭過萬網民

台灣宜蘭周日（24日）發生6.5級大地震，劇烈搖晃令不少民眾都感驚嚇。不過一段地震期間發生的溫馨畫面在網上熱傳，只見1對小兄妹本來待在客廳，地震來襲一刻，哥哥立即放下手機並大喊妹妹的名字，然後衝過去並用肉身保護妹妹，緊緊抱着，整個舉動感動過萬名網民，「我是淚腺太發達嗎？整個泛淚啊」。



1對小兄妹本來待在客廳，地震來襲一刻，哥哥立即放下手機並大喊妹妹的名字，然後衝過去並用肉身保護妹妹。（影片截圖）

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有台灣網民日前在facebook群組「爆廢公社公開版」分享有關閉路電視片段，只見一對小兄妹正在客廳玩手機，9歲哥哥突然察覺到搖晃，即放下手機並大喊「XXX（妹妹的名字），過來」，然後直衝到梳化位置，張開雙手把妹妹抱緊。當時妹妹躲在哥哥懷裏，偶然抓一抓哥哥的衣服，看得出她有點不安，其後媽媽也大喊，「寶貝媽媽在這裏」。

帖文還記錄了爸媽的感受，指兩兄妹平時打打鬧鬧，哥亦常抱怨妹妹很煩人，但當地震發生一刻，哥哥下意識還是先衝去抱着妹妹，爸媽看到這舉動感到驚訝又欣慰，也對哥哥的勇敢讚譽有加。

影片曝光後讓網民都感動泛淚，大讚哥哥「暖男無誤」、「霸氣，過來抱緊處理，好哥哥無誤」，又指「別人家的哥哥總是不會讓人失望」。有網民笑言，可以想像將來妹妹交男友受了委屈的話，「哥哥會先比爸爸殺過去理論」。

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位於新竹縣竹北市的儷生竹北產後護理之家於地震後亦在facebook發布29秒閉路電視監視器畫面，見到地震發生一刻護理人員即時作出反應，恍如「肉身護嬰」般張開手臂半彎身，然後把一張張在牆壁附近的嬰兒牀推到中央位置集中在一起，讓嬰兒遠離窗邊及櫥櫃。



護理員「肉身護嬰」、迅速反應舉動逐格睇▼▼▼