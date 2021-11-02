兩已婚同事互婚外情　台女問應否踢爆　網紅律師：謠言止於自己

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，最近有個新聞，是一位法官發現隔壁桌的法官「疑似」婚外情，因此將這位疑似外遇的法官電腦訊息拍下來，傳給法院院長，要求院長要嚴正處理這件事。結果，最後發現，這位法官早就已經離婚，根本不是婚外情，而偷拍的法官涉嫌妨害秘密罪，被法院判刑五個月，可能工作也會不保。

這則新聞，你看到什麼？

笑死！是這樣嗎？

不，你如果也這麼做，你會哭死。想想，你不過就是想要端正社會風氣，覺得這對狗男女實在天地不容，怎麼會變成自己被判刑，還因此這樣失去工作，這還有天理嗎？至少，當下動心起念是為了要讓他們不要背叛自己的另一半，傷了別人、也傷害自己，不是嗎？

這位姊妹，你怎麼知道他們是不是婚外情？人家有沒有離婚、夫妻感情如何，你知道？你是住在他們臥室裏，還是睡在他們床上？說不定他們已經離婚，只是不想到處講，你雖然是同事，並不知道他們的家裏狀況，或者是，說不定他們夫妻覺得要各玩各的，你怎麼知道？就算是其中一個站出來說話，也不過就是一面之詞，法官都無法判斷了，你怎麼有辦法知道事情的真相？

台女發現公司兩名已婚同事搞婚外情，正掙扎要不要向兩人配偶及上司告發他們。（《婚外情後我們重新戀愛了》劇照）

人生不順眼事，十有八九，但是，不見得每一件不順眼的事情都需要介入。雖然不至於到鄉民的名言：「人生只有兩件事：關你屁事、關我屁事」的程度，但是，你還是得要記得，除了自己的事以外，除非攸關公共利益，否則你真的不必太在乎。這是什麼意思呢？

別人婚外情，你不見得要舉報，但是別人打小孩，你可能要關心。因為，別人婚外情，是兩個成年人的私事，成年人，總是會保護自己，如果不懂得保護自己，那是他們自己的問題，也不是你的。可是，小孩沒有保護自己的能力，這可能就得要靠你多關心隔壁鄰居。所以，當別人婚外情的時候，你就是好好的把這些事情放在心裏，當有人跟你說這些事，你就故做驚訝的說：「唉呦！有這種事，我還是第一次聽到。」

為什麼？因為你必須要是一個「謠言止於自己」的人，這些流言蜚語，或許是真的，但是跟你無關，只跟他的配偶有關。就算你認識他的配偶，人家也不見得願意這些事情讓你知道，知道人家太多的秘密，這不會是好事，會被殺掉的。這就有點像是，朋友夫妻吵架，你去勸架，最後兩個人和好，你被絕交，因為你知道太多故事，而閨密的老公覺得，你管太多，竟然還曾經勸閨密離婚，這種朋友不要也罷。

所以，要不要說呢？當然不要說。就像網路上流傳的消息，大部分是假，少數是真。當你沒有能力分辨這些事情是不是假消息，唯一的方式就是閉嘴不談，心裡有數就好。很多時候，當你不說話，多數人不會知道你懂不懂，可是，當你說話，很快就會讓人家知道，你其實一點也不懂。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）