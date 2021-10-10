家婆迫懷孕媳婦棄養3隻愛貓　台女急求領養挨轟　網紅律師都鬧爆

文：呂秋遠 台灣律師

（編按：早前台灣有懷孕媳婦在facebook上求助，指自己被家婆要求棄養3隻主子，即使多番溝通亦都不果，更加患上抑鬱，最後只能為牠們另覓主人。事件引來網民熱議，台灣網紅律師呂秋遠亦撰文回應事件）

許多的家庭問題，看到的問題都不是問題本身，而是問題背後隱藏的脈絡，而且這些脈絡往往隱藏了更多將來會爆炸的可能。例如，當爸媽對孩子說，「你不聽我的話，我就死給你看」之類的話，往往隱藏在背後，就是一連串的控制狂，不會只有「一件事」而已。所以當有人用要去死來威脅我們，雖然我們不該說，一路好走，但至少可以聳聳肩對他說，那是你的權利，我尊重。

所以，這件因為婆家認為養貓不適合懷孕，所以要把三隻貓送養，也是一樣的道理。



呂秋遠認為女網友面對的並非養貓的問題，而是其家婆的控制慾，擔心將來會發生更無理的事。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

把自己的毛孩送養，其實不是很理想，最好不要這樣。不過，如果真的無法避免，到了最後關頭，替他們找個好人家是一定要的，畢竟他們沒有選擇權，你都不要我了，我還能怎樣？可是，這件個案不是這麼單純的。

今天婆婆要你把貓送給別人，你同意了；下次婆婆要你把小孩給姑姑收養，你要不要同意？

這不是滑坡謬誤，而是破窗理論，而且是家庭日常。你容許了一件有點錯的事情發生，往後就會有嚴重的事情發生，再往後就會有非常嚴重的事情發生。因為對方發現你是可以凹的，凹你一次成功，豈有不凹你第二次、第三次、無數次的道理？肯定要把你逼迫到心神喪失才能罷休的，不是嗎？

被砲轟的事情，不要難過，畢竟你在兄弟象的主場大喊味全龍加油。而且，你還真的有錯，又自願放在愛貓的公開論壇上讓大家評論，有些評論不好聽，這很正常。你的錯在哪？

按圖看呂秋遠列出台女10大錯處↓↓↓

+ 5

其實，這件事的結論就是，你沒有這麼愛這3個毛孩，否則你應該會不惜分居離婚也會對抗到底，不然就是你根本沒有取得他們同意就自己率性的帶著貓咪住進別人家。養貓之前，你對貓咪不甚了解，貓咪對孕婦而言，沒有傷害，對孩子往後的發展，其實有降過敏的幫助，還可以培養他們的同理心與愛心。

最後，關於家庭問題，你的婆媳關係會毀了你的婚姻，這只是剛開始，以後還會有更多事情等著你。

欸，對了，你老公呢？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

👇👇👇同場加映：拍拖4年突被分手 港女揭男友出軌內地打機女主播 課金做人肉ATM👇👇👇

+ 7

👇👇👇同場加映：老公打機識女仔嗌「老婆」 稱好平常 真老婆：搵鬼信咩！👇👇👇