高中女生憂嚴母反對拍拖感迷茫　網紅律師教咁樣化解憂慮

台女生指媽媽認為她不夠成熟，因此反對她拍拖。（《三個未婚媽媽》劇照）

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



同學，其實我有想過，如果我有一個15歲的女兒，告訴我，她的交往對象是24歲，我該怎麼做。這時候，我想到了一個美國人寫的「跟我女兒交往的10項準則」：

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不過，我覺得這10點太囉唆了，只要第10點其實就夠了。你對她做什麼，我就會對你做什麼。而且，加倍奉還。就法律的觀點來看，律師只會擔心一件事，就是你未滿16歲，如果與這個男人發生性關係，他會被告；但是就爸爸的觀點來看，應該是他會在墳墓裏，而我會被告。

我當然贊成你跟媽媽溝通，但是我會建議，你帶着他，一起跟你媽媽溝通。如果我是你媽，我可能會想要準備一桌好菜，跟這位男人聊聊，他喜歡我女兒哪一點，究竟是她的天真無邪，還是她的一往情深，抑或純粹是她很好騙。同時會告訴他，跟你發生性關係，會有7年以下有期徒刑，但是他應該會等不到判決，就有機會往生。

那麼，如果你已經滿16歲，身為媽媽，我會不會贊成你們來往呢？應該沒問題。但是我同時會告訴你，安全性行為的重要性，因為我不能確定我是不是得要開始準備照顧孫子，你是不是已經準備好可以休學帶孩子。當然，我也只能說說，要不要聽進去，還是在你。我無權否定你的交友空間，只是你得要夠獨立、夠堅強，如果你受傷了，我還是會歡迎你回家，反正那是人生的必經過程。畢竟誰的青春沒有淺淺的瘀青，誰的傷心能不留胎記？誰的一見鍾情不刻骨銘心，誰能任性不認命？

家長擔心的，不會是你的功課退步而已，而是你現在還沒有能力照顧自己，也還沒有能力照顧孩子。（《早熟》劇照）

我不知道你媽媽會不會跟我一樣想，但是，我真心的建議你，如果你要坦白你現在有男友的事實，應該直接介紹現在的男友跟媽媽認識，讓她知道所有的事情。家長擔心的，不會是你的功課退步而已，而是你現在還沒有能力照顧自己，也還沒有能力照顧孩子。一旦你因為感情，而捨棄掉你這時候可以有的青春與能力，其實是很可惜的事情。基於你還未成年，沒辦法自己負責很多事，所以你的交友對象，得讓她知道，才不會在你們已經很脆弱的信任基礎上，再劃上一刀。

你現在能做的事情，就是坦承這個男生的存在，而且把他帶來給你媽認識。如果媽媽不同意，讓這個男生自己跟你媽溝通。通常，我是說通常啦！這個男生會從此消失不見，如果他還在，那麼或許他是真心想跟你交往，就請他耐心等候，如果他願意等你一年，不交其他女友，又願意跟你媽保持信任關係，你的表現也一直不錯，應該會有機會改善。

別生氣，也不要沒耐心，畢竟，你還無法自立，媽媽要承擔的責任太多，彼此體諒，會是一個最好的解決方式。你是微醺的上集，他是微妙的下集，你們的感情，也可能是未完待續當局者的謎。堅持自己的感情，或許不錯，但是聽聽旁觀者怎麼說，也不見得不好。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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