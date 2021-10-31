萬聖節最強變裝大人一定怕！台爸神創意令網民笑翻：不敢不給糖

萬聖節到來，許多家長都絞盡腦汁，精心為孩子準備最獨特的變裝打扮。一名爸爸就分享，自己今年為小孩做出一套「連大人都會害怕」的造型，創意滿分的照片曝光後，讓許多網友紛紛大笑「真的可怕」、「這我一定給爆糖果」。



一名網友在ptt發文分享，自己在臉書社團「家有男孩崩潰日常」看見一則相當逗趣的貼文，並附上文章截圖。只見有位爸爸分享照片，三個小孩身上都戴了一塊有著個股走勢的黑色紙板，並分別寫著航運股中的「萬海」、「陽明」與「長榮」。

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再仔細一看，除了身上看板之外，孩子的手臂也有細節設計，只要孩子舉起手臂，就會出現紅色K棒（代表股價漲勢），若將手放下則會變成綠色K棒（代表股價跌勢）。這位爸爸更在貼文幽默寫下「幫你們做一個連大人都會怕的造型」、「不給糖就跌停」。

創意造型讓網友看了紛紛笑回「天啊真的可怕，有夠好笑」、「超過100分」、「這太有梗，我還不推爆」、「真的笑死，不要牽拖到小孩身上啦」、「好聰明，是小孩跟大人要糖，當然要弄個大人看得懂的造型」、「這我一定給爆糖果，拜託手別放下」；但也有一些網友建議「萬聖節還是讓小朋友覺得有趣才有意義吧」、「這只有大人才懂」。

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