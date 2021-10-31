萬聖節︱小S神還原《魷魚遊戲》　許老三「木頭人娃娃」震撼網民

萬聖節又是大家變裝舉行活動的好時機，小S一家這次扮成最紅的韓劇「魷魚遊戲」裡的人物，其中許老三的裝扮讓網友忍不住大讚。
這次小S扮成「魷魚遊戲」1號參賽者，就是那位頭髮花白的老翁，而小S也刻意化了老妝，穿上經典的綠色運動服，還嗆聲「誰說萬聖節是小孩的節日，老娘可沒有要輸小孩」，大女兒則是扮成67號的脫北妹，二女兒扮成240號參賽者，而愛搞怪的許老三扮成一二三木頭人關卡的機關娃娃，綁著雙馬尾，穿上同款服裝，為了還原娃娃的眼睛，還在眼皮上畫出眼白，相似度很高。
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網友忍不住評分「許老三又贏了」、「還原度好高」、「一家人太有才了」、「結果S的最不像，你表情還是忍不住時尚」。
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