爸爸抱怨幼稚園慶祝萬聖節　害女兒沒糖吃便搗蛋　更害怕一個人睡

有網民在爆怨公社分享幼兒園舉辦萬聖節活動，影響女兒平常生活習慣的心情。



全文如下：

幼兒園為甚麼要過西洋鬼節？？？萬聖節到底有甚麼好玩？？？？其實做勞作買道具都無所謂，為甚麼要教那些有的沒的，尤其我不給我女糖！！！！

不給糖搗甚麼蛋！

還有我女兒本來不知道甚麼叫做鬼，本來不怕鬼，然後現在常常半夜作惡夢，怕黑怕暗，放學我女兒還跟我說，走廊巫婆好怖有幼幼班的嚇哭。

搞到她常半夜驚醒跑來房間跟我們擠，真是的，為甚麼不教點有意義的！！！！搞這些亂七八糟的莫名其妙

#偏偏這年紀相信老師

#我說那些都是假的沒有鬼

#可是老師說

#可是同學說

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其它社員反應如下：

「我覺得還好吧！我也不怎麼給小孩吃糖她們也從來沒因為萬聖節就一直吵著吃糖糖帶回來就是第一時間交給我我從中找出一些添加物比較少的糖給小孩吃一下應景去年萬聖節的糖前幾天才被我丟掉幾乎都還有4/5以上」



「孩子現在不懂的事，不代表她一輩子都不會懂，她總有一天得經歷社交場合，學習如何面對她害怕或恐懼的事情，非常幸運的是，這是在家長還能協助的時期就遇到，陪著他一起成長也不錯呀」



「每年都有人吵這個，但也有很期待萬聖節的父母跟家長啊，世界不是繞著你一個人旋轉的~~~」



「莫名其妙的風潮，怎不過中元節扮金童玉女。」



「我覺得學校本來就會多元化教育，難不成只教孩子甚麼是清明節，中秋節那些就夠了嗎？學校對於活動都很用心在舉辦，如果不想參加可以跟老師說，我相信老師不會勉強，很多家長不讓孩子吃糖果，這也很正常，但可以先跟孩子說好，糖果發回來要給我檢查你是不是可以吃，讓她參與過程，因為不只幼兒園有，到了國小也還是會有活動，你不可能永遠避免，既然這樣，我們是不是可以換個角度想想，學校老師教的，小孩會怕可以跟老師溝通，或是我們回來再好好幫他額外機會教育，我相信孩子應該就不會害怕，反而會很喜歡很期待哦！」



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