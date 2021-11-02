尖咀排隊等入停車場　突遭過路陌生男用鎖匙刮花車尾　車主超無奈

車身有少許花痕，對愛車之人來說已是難以接受的事情，有車主在網上發文，指日前在尖沙咀街頭排隊泊入商場停車場時，有陌生男子過馬路時突取出鎖匙，刮其車尾位置，其後發現刮痕長達5厘米，因而忍不住出帖控訴。



1名過馬路的藍衣男子經過樓主車尾位置時，突然取出鎖匙刮車。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

該網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，上載2張照片，顯示本周日（10月31日）下午4時許，他正在廣東道的商場停車場外等候泊車，剛好停在行人過路燈前，1名過馬路的藍衣男子經過樓主車尾位置時，突然取出鎖匙刮其車。樓主事後檢查發現刮痕長達5厘米，並無奈表示「俾條過馬路PX刻意刮花架車，可以點？」，又呼籲如有車主當天經過附近，可提供行車記錄儀（車Cam）片段。

1名過馬路的藍衣男子經過樓主車尾位置時，突然取出鎖匙刮車。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主又補充，車廂當時開着音樂，所以他本人聽不到聲音，只有後座小朋友說聽到刮了一聲，但樓主沒想太多就沒有即時下車檢查，「冇想過停10秒都無，就俾條友刮花架車，真心無諗過有人咁無聊」。

帖文引起網上熱議，不少網民都直指樓主「唔好彩」，遇着「手多怪」，又笑言該男子可能是妒忌樓主駕靚車，「會唔會佢條女讚你架車靚而佢又買唔起，所以妒忌刮花你架車」。有人則認為樓主始終難以證明是對方刮花，報警都未必有用。

不過有網民問樓主是否停在行人過路處範圍內，因而引起路人不滿，「慌你唔係泊得衰阻住人過馬路咩？」亦有人指帖文沒有交代事前發生什麼事，但無論如何都不應破壞別人的財物。