私家車雙黃線違泊阻行人過路處　車頭遭貼粗口字條兼潑食物殘渣！

香港地人多車多，駕駛者趕時間或會「偷雞」違泊。近日有網民於facebook貼出相片，指1輛私家車於長沙灣發祥街近長沙灣運動場的雙黃線旁違例泊車，而該位置正正擋住行人過路處，疑因此引來不滿，被貼上粗口字條及潑耍食物殘渣「教訓」。帖文引來網民討論，不少人指情急之下停車或泊車屬無可厚非，惟相中私家車偏偏選了最影響他人的位置，故被警告也是「抵死」。
有網民日前於facebook群組「香港違泊全紀錄」轉載相片，指有駕駛者將私家車泊於長沙灣發祥街近長沙灣運動場對出，本身畫有雙黃線的路邊，剛好擋住大半部分行人過路處。涉事司機的違泊行為引來不滿，有人更忍不住出手教訓。
相片可見，涉事私家車的擋風玻璃被潑上疑為麵包碎或橙皮的食物殘渣，留下明顯污漬。車頭的水潑上亦被夾上粗口字條，寫道「泊車泊好啲啦！阻X住人過馬路，唔好累街坊呀！自X私！」，明言事件與該車於不合適的地點泊車有關。
帖文引來熱議，不少同為駕駛者的網民指，涉事私家車犯了泊車大忌，選了影響行人過路的位置，一旦被投訴，附近的車輛也會一同遭殃，故被如此「教訓」也是無所厚非，「違泊都有品啲呀大佬」、「好多人一冇位就泊埋行人出入位，人哋一報警就一個累全街」。不過也有網民認為，即使私家車違泊也不應「私了」，「貼紙表達不滿可以接受，但係淋嘢喺人哋部車度就唔好啦」。
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