私家車雙黃線違泊阻行人過路處　車頭遭貼粗口字條兼潑食物殘渣！

香港地人多車多，駕駛者趕時間或會「偷雞」違泊。近日有網民於facebook貼出相片，指1輛私家車於長沙灣發祥街近長沙灣運動場的雙黃線旁違例泊車，而該位置正正擋住行人過路處，疑因此引來不滿，被貼上粗口字條及潑耍食物殘渣「教訓」。帖文引來網民討論，不少人指情急之下停車或泊車屬無可厚非，惟相中私家車偏偏選了最影響他人的位置，故被警告也是「抵死」。



1輛私家車於長沙灣發祥街近長沙灣運動場的雙黃線旁違例泊車，並擋住行人過路處，疑因此引來不滿，被貼上粗口字條及潑耍食物殘渣「教訓」。（fb「香港違泊全紀錄」圖片）

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有網民日前於facebook群組「香港違泊全紀錄」轉載相片，指有駕駛者將私家車泊於長沙灣發祥街近長沙灣運動場對出，本身畫有雙黃線的路邊，剛好擋住大半部分行人過路處。涉事司機的違泊行為引來不滿，有人更忍不住出手教訓。

相片可見，涉事私家車的擋風玻璃被潑上疑為麵包碎或橙皮的食物殘渣，留下明顯污漬。車頭的水潑上亦被夾上粗口字條，寫道「泊車泊好啲啦！阻X住人過馬路，唔好累街坊呀！自X私！」，明言事件與該車於不合適的地點泊車有關。

涉事私家車的擋風玻璃被潑上疑為麵包碎或橙皮的食物殘渣，車頭的水潑上亦被夾上粗口字條。（fb群組「香港違泊全紀錄」圖片）

帖文引來熱議，不少同為駕駛者的網民指，涉事私家車犯了泊車大忌，選了影響行人過路的位置，一旦被投訴，附近的車輛也會一同遭殃，故被如此「教訓」也是無所厚非，「違泊都有品啲呀大佬」、「好多人一冇位就泊埋行人出入位，人哋一報警就一個累全街」。不過也有網民認為，即使私家車違泊也不應「私了」，「貼紙表達不滿可以接受，但係淋嘢喺人哋部車度就唔好啦」。

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有網民上傳照片，指屯門黃金海岸1輛停泊在行人路的私家車，疑被人放上假陽具「報復」。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

.有其他網民後來留言，指涉事私家車已駛走，假陽具被放在旁邊的狗糞收集箱上。（fb「屯門公路塞車關注組」圖片）

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寶馬、七人車疑亂泊車阻路 遭噴漆「拉花」兼留字警告惹網民熱議

網上流傳相片，顯示1輛寶馬及1輛七人車疑因違泊，阻擋其他駕駛者，因而遭人於車身噴紅漆「拉花」毀壞。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

被噴漆的七人車車頭，放有疑是犯案者留下的字條，內容指該車經常違泊影響他人。（fb「小心駕駛（言論自由版）」截圖）

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1輛私家車停泊於觀塘翠屏南邨的行人路旁，有行人不滿阻擋通道，拍片期間與司機及女乘客起爭執。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖」）

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女乘客上車前明言不怕片段被放上網，一度攤開雙手稱：「你咪擺囉！」（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖」）

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台男車庫門口被1輛臨時停泊的車輛阻擋，但對方未留下聯絡方式，唯有強行泊入去。（fb群組「爆怨公社」圖片）