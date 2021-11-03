貨車違泊車頭留字條稱「人有三急」　網民：急到瀨仲有時間寫紙？

揸搵食車如何解決大小二便是重要問題，人有三急起來「挺而走險」違例泊車該如何減低風險？近日有網民發現路邊有貨車在車頭留下「人有三急」的字條，相信是泊車去了廁所，希望執法人員抄牌前可以手下留情。有網民笑言，司機既然有時間留下字條，「急極有限，抄（牌）！」。



有網民見到貨車的水撥上夾着寫了「人有三急」的字條，希望執法人員抄牌前手下留情。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）

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有網民在facebook群組「全港違例抄牌提示區」上載照片，可見1部泊在彎位的貨車車頭留了字條，寫有4個端正的大字，「人有三急」。相信意思是指貨車違泊在該處只是因為要去洗手間，希望不幸遇上抄牌時可以避過一劫。另外，貨車車頭的擋風玻璃內亦有1張寫有手提電話的卡紙，方便有需要時可聯絡。

有網民分享照片，指有貨車司機泊車時在車頭留下「人有三急」4個大字。（facebook群組「全港違例抄牌提示區」圖片）示區」圖片）

照片引來網民熱烈討論，有人指自己曾經駕駛工程車，完成工作後到附近洗手間如廁，突然收到電話說要他把車開走，原來對方是交通督導員，「最後冇抄到，呢啲咁嘅情況，100次唔知有冇1次」。另外亦有人指自己試過留字條「接送老人家，快走，電話：XXXXXXXX」，以博取同情。

不過，有網民「突破盲點，直指「寫得咁端正，急極有限，抄」、「急到瀨都仲有時間寫紙」，眼利的網民更發現車頭擺有1卷廁紙，「佢都無攞廁紙，呃人」。惟有網民表示，即使留紙條亦不能避過抄牌，「個個咁寫咪以後都唔使抄？」。

（facebook群組「全港違例抄牌提示區」）